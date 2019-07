Teléfonos, cédulas y billeteras yacen olvidadas en la Metrovía

“Nunca la busqué, ni puse denuncias porque me eché la culpa por descuidado, además no tenía documentos muy importantes”, justifica.

Hace una semana me robaron el celular en la metro. Estoy en el proceso para que me den el video, tal vez no recupere el celular, pero quiero que identifiquen al ladrón.

Nunca he sido víctima de un hurto o salto en la Metrovía, sin embargo, si me llega a pasar, creo que no haría ningún proceso, porque no creo recuperar lo robado.

Naima Mideros, usuaria de la Metrovía