El reto de evitar que Guayaquil ‘caiga’ al agua

Dragado

2.El dragado, hoy paralizado pero prometido por el nuevo prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, tampoco es una solución definitiva. Así lo explica la experta española en urbanismo sostenible y diseño de ciudades Zaida Muxi, y es precisamente porque lo que sube es el nivel del mar.

Una solución que otras ciudades como Nueva York tienen proyectada (y que históricamente ha hecho Holanda, que se encuentra en gran parte de su superficie bajo nivel del mar) ha sido construir diques para contener aguas y subir el nivel del suelo en algunas zonas. “Son procesos muy caros, que llevan mucho tiempo, para lo que es necesario un Estado serio y fuerte que controle todo el proceso y que espere los años necesarios para que se asienten las tierras, por ello no es “negocio”.

Ordenamiento

3.Uno de los grandes problemas de las inundaciones es el tener a poblaciones densas en las orillas de las riberas, observa desde Portugal Ricardo da Cruz e Sousa, arquitecto paisajista, máster en Planificación Ambiental por la Universidad de California, Berkeley (2012) y experto en temas de urbanismo ecológico y adaptación al cambio climático.

“La casi nula planificación urbana que provocó la ocupación abusiva de zonas de riesgo, son la muestra de que no hay agenda en temas de prevención. Guayaquil no es resiliente, no está bien construida, no está adaptada. Y eso hace más grande el riesgo”.

Al respecto, el ordenamiento territorial es la clave. En Guayaquil, en las zonas más bajas, debe existir un plan urbano para los próximos 30 años, precisa.

Compromiso

4.El trabajo en equipo es importante. Guayaquil y la provincia del Guayas en general deben asumir el liderazgo para el manejo integral de la cuenca, aconseja Rodney Martínez, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

Aquello implica la coordinación de todos los municipios que están dentro de la cuenca hidrográfica. El objetivo debería ser, a su criterio, consorciarse y plantear un plan riguroso para la recuperación de riberas, ordenamiento de las mismas, control de actividades extractivas y capacitación a los equipos técnicos de los GAD.

“Debemos recuperar los ecosistemas como elemento natural protector frente a eventos climáticos adversos ya sean inundaciones y sequías”.

Para lograrlo se necesita liderazgo político, un comité técnico asesor, que podría estar conformado por múltiples técnicos locales con mucha experiencia, y voluntad para ayudar, pero en estos planes han sido relegados muchos expertos, lamenta.

Documentación

5.El director del Ciifen también explica que es necesario entender la dinámica de las inundaciones en la cuenca, monitorearla y modelarla, para plantear soluciones de ingeniería verde y complementarla con un ordenamiento territorial serio.

“Hace falta un estudio de vulnerabilidad de alta resolución para las inundaciones en el río Guayas. La ciudad tiene información y el Ciifen está en capacidad de hacerlo, como lo ha hecho en otras ciudades y países. El resultado de ese estudio permitirá priorizar las acciones inmediatas de protección y las de mediano y largo plazo en las zonas de más alto riesgo”, insiste. Es preocupante, insiste, que la capacidad de monitoreo de la cuenca está en el nivel bajo de su historia, por la falta de financiamiento a los organismos técnicos responsables. “Esto es grave, ya que no solo estamos perdiendo el historial necesario para modelar y pronosticar inundaciones, sino que de momento la vigilancia y la alerta temprana de las inundaciones en la cuenca está seriamente comprometida”.