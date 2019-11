Médicos proponen reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas

Un cambio que, advierte Estrada, le abrirá las puertas a los profesionales ecuatorianos , en especial a los jóvenes que no encuentran trabajo.

Para Ladines, la propuesta, no obstante, dará frutos, siempre que contraten a más personal. “Allí está el gran cambio”.

“Los beneficios son evidentes”, coincidieron, asegurando que incluso con la rebaja del salario, los especialistas no se verán afectados económicamente, puesto que la compensación por la reducción de las horas hará que el valor por hora incluso se incremente.

Las iniciativas planteadas, a decir de Juan Carlos Estrada , secretario del Colegio de Médicos del Guayas, ahorrará un promedio de $ 13 millones al año. “Muchos dirán que ese valor, comparado con el Producto Interno Bruto , no es nada”, dijo Carrasco. “Sin embargo, esos $ 13 millones significarán reinversión en el sistema de salud y permitirán contratar a 600 nuevos médicos especialistas en jornadas de 4 horas”.

“Son 354 plazas las que han quedado ahora libre. Y nosotros a lo que apuntamos, no es solo a aprovechar esos espacios, sino a que se puedan sumar más médicos dentro de esa modalidad”.

Ayer en una rueda de prensa llevada a cabo en Guayaquil, el presidente del gremio, Ernesto Carrasco , lo dio a conocer, asegurando que entre los planteamientos consta el hecho de que se reduzca el 20 % del salario a los contratos de servicios ocasionales que terminen en diciembre (que fue una propuesta planteada por el Ejecutivo) y, a su vez, que la jornada laboral sea de seis horas y no de ocho o más, “como ahora”.

“La propuesta beneficia al país, no deja afectados. No se va a recibir menos salario, se pagará el salario por el que se trabaja, generando así un ahorro que permitirá contratar sobre todo a los especialistas que tanto faltan. Hoy el sistema de salud no se abastece”.

Juan Carlos Estrada

Cirujano estético

“Primero está Ecuador, aquí hay gente preparada”