“El marino con AH1N1 tenía dos semanas sin control médico”

Los síntomas con los que un oficial de la Marina ingresó al hospital Naval de Guayaquil, a las 02:00 de la madrugada del pasado domingo, apuntaban a que se trataba de un paciente con AH1N1. Su salud se complicó y falleció al día siguiente.

Antes de confirmar que efectivamente el militar de 64 años en servicio pasivo era portador del virus de la influenza, ya se había establecido un cerco epidemiológico en la casa de salud.

“El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (Inspi) nos reportó positivo para AH1N1 a las 20:00 del pasado lunes. Previo ya habíamos activado, por presunción, todos los protocolos de bioseguridad”, relató ayer Pablo Herrera, gerente del hospital Naval.

Detalló además que el paciente, quien es el primer fallecido con el virus en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) en 2019, presentaba una situación de insuficiencia renal crítica, insuficiencia respiratoria aguda, neumonía y falla multiorgánica. “Había estado con tos, malestar general y signos gripales desde hace dos semanas sin control médico”, mencionó Herrera.

Inti Quevedo, subsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud, confirmó que el fallecido tenía AH1N1, pero aclaró que además murió por una comorbilidad de base. “Es decir, cuya salud se puede agravar con la influenza”, dijo.

La funcionaria explicó que la influenza, en los diferentes subtipos que existen en el país desde 2009 (AH1N1, AH3N2 y B), es una enfermedad endémica, cuyos picos se registran de diciembre a febrero y de agosto a octubre.

En lo que va del año, en la Zona 8, se han registrado 10 casos, pero ninguno de riesgo, agregó, alegando que “ahora no nos encontramos en una temporada de influenza alta”.

Quevedo explicó, sin embargo, que por prevención hay que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio como el correcto lavado de manos, taparse la boca al estornudar o toser y, en cuando note alguno de los síntomas de la enfermedad hay que acudir a un centro de salud y no esperar a que se agraven.

“Específicamente en la Zona 8 vacunamos hasta abril y esta protección que da la vacuna dura 12 meses. Quienes se vacunaron hasta abril están protegidos hasta abril de 2020. A mediados de octubre inicia la otra campaña de vacunación para el siguiente pico”, informó.

El año pasado, a nivel nacional se aplicaron 4 millones de dosis a los grupos de riesgo. Explicó que la influenza la puede adquirir cualquier persona, sin embargo, hay grupos en los cuales se puede agravar: adultos mayores de 65 años, menores de 5 años, con enfermedades crónicas, embarazadas, entre otros.

“Lo importante no es tener AH1N1, porque eso lo puede tener cualquiera, que si no tiene una enfermedad de base, no se va a agravar”, aclaró.

Al ser un padecimiento altamente contagioso, Quevedo precisó que se están tomando las medidas de seguridad necesarias con los familiares del fallecido. Las autoridades confirmaron que realizan una investigación epidemiológica en conjunto con la Fuerza Naval y el Ministerio de Salud para determinar dónde contrajo el virus el fallecido.

Herrera también anunció que el hospital Naval está funcionando normalmente “sin ningún riesgo para el personal que labora allí, ni para los pacientes”, indicó.

El área donde murió el marino fue sometida a una desinfección terminal por un protocolo que va de 24 a 48 horas. Él se encontraba en un habitáculo de aislamiento en el área de Terapia Intensiva.

De 2012 al 2018, se registraron 259 fallecidos por influenza en Ecuador. GRB