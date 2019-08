Romo dice que firmará el acuerdo ‘Más Seguridad’ para Guayaquil, cuando Viteri lo disponga

La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró este jueves 1 de agosto, que está dispuesta a firmar el convenio del plan ‘Más Seguridad’ para Guayaquil, en el momento en que la alcaldesa, Cynthia Viteri así lo decida.

No dio fecha ni hora para este evento, pero dijo que el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, tiene listo el acuerdo. “Lo está revisando, pero ya está listo para su trámite inmediato”, señaló.

Romo aseguró que el tema de los protocolos nacionales a seguir en las acciones no serán obstáculos para poner en marcha el plan. “Se lo hará bajo los protocolos que el Municipio quiera. No queremos alentar la polémica”, anotó.

En las últimas horas surgió una controversia entre Romo y Viteri por no dar paso a la firma del acuerdo de ‘Más Seguridad’. La ministra mantuvo hasta el miércoles 31 pasado que los protocolos de seguridad deben ser nacionales, ya que la Policía no puede operar de manera diferente y que el sistema de emergencia tampoco puede actuar de manera diferente en cada ciudad. Lo dijo para justificar la no firma del convenio.

Por su parte, Viteri responsabilizó a la Ministra del caos que en materia de seguridad vive el país en general.

No obstante, el discurso de la ministra fue diferente esta mañana. Aseguró que el convenio se firmará en el momento que la alcaldesa lo señale.

Romo estuvo acompañada del comandante general de la Policía, Nelson Villegas; el comandante de la Zona 8, Ramiro Ortega y de la directora nacional de la Policía, Tanya Varela.

Allí dio a conocer cifras sobre el trabajo que viene realizando la policía en el país.