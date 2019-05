La maleza de un parque genera temor en la VI etapa de la Alborada

Los vecinos de la manzana 246 de la VI etapa de la ciudadela la Alborada, denuncian que no pueden salir a caminar, trotar e incluso conversar con tranquilidad en el parque del sector, puesto que la maleza que este tiene supera el metro y medio de altura.

“No podemos hacer nada allí, sobre todo en las noches, porque aprovechando la altura del monte, hay quienes vienen no solo a beber, sino también a consumir drogas en el lugar. Prácticamente se esconden entre la maleza. Es horrible”, precisó Samuel Maroto, habitante del sector, que está cansado de recoger cada vez con más frecuencia las botellas de alcohol que encuentra en el sitio.

Si no lo hace, advierte, su hija de 12 años y quien siempre sale a jugar con sus amigas, podría cortarse. “No es justo que a nuestras áreas verdes no podamos salir. Ya es suficiente con no poder salir de casa a causa de la inseguridad, que también nos afecta”, agrega Jaime Ponce, residente y propietario de un minimarket.

Ante ello, los habitantes le piden al Municipio limpiar el área e incluso mejorar el parque. Donde está toda la maleza, por ejemplo, proponen que se instalen máquinas de hacer ejercicios o más juegos para los niños. También hacen un llamado a que instalen más luminarias o que les cambién los focos a algunas. “Sería bueno que tengamos luces tipo led”, coinciden.

En el sector, donde además existen otros parques cercanos que permanecen en el mismo estado, los ciudadanos además piden a la comunidad que respeten los horarios de recolección de basura y guarden en fundas las botellas (de plástico y vidrio) . En el entorno viven iguanas y temen que estas resulten afectadas.

“El año pasado, dos se cortaron con el envase de un licor. No queremos que se vayan, como ya lo han hecho muchas especias”, agregó Julieta Cando, de 58 años, haciendo hincapié que antes en el lugar se encontraban hasta garzas y ardillas.