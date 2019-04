Los maestros dudan de la real baja de la carga administrativa

La reducción de la carga administrativa docente arranca el 22 de abril en el régimen Costa, con el inicio oficial del año escolar 2019-2020 en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares.

Hasta el año lectivo pasado los docentes destinaban más de 60 horas semanales a realizar 63 actividades administrativas: 30 informes, 23 planes y planificaciones y 10 tareas de registros y portafolio, que les restaban tiempo para desempeñar su rol pedagógico en el aula.

Un acuerdo firmado por el Ministerio de Educación el 20 de febrero pasado, exonera a los maestros de una serie de procesos y determina las actividades que son inherentes a su labor. Las más importantes son la planificación microcurricular, evaluación del aprendizaje y del comportamiento, refuerzo académico y velar por la convivencia pacífica en el aula.

Sin embargo, maestros consultados por Diario EXPRESO aún tienen dudas sobre la aplicación del acuerdo, ya que consideran que, pese a ser un avance, hay varios puntos que se deben revisar y aclarar.

Margarita Mendoza, maestra de un colegio fiscal, explica que algunos parámetros que se eliminan no pueden deslindarse de otras actividades que sí deben realizar los profesores. Una de ellas es la elaboración de actas de promedios de calificaciones, algo que ya no es obligatorio para el profesor. “Pero todos realizamos esos insumos para tener un registro de los alumnos y hacerlo conocer a los padres de familia. No se puede obviar una responsabilidad que es algo natural dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje”, anota.

Por eso Mendoza cree que hacen falta instrumentos que viabilicen un adecuado funcionamiento de esos procesos.

Algo similar sucede con la planificación curricular anual, que ahora debe elaborarse al finalizar el año y no al inicio. “¿Cómo un maestro responsable puede presentarse a dar una clase sin llevar una planificación? Es absurdo”, cuestiona Patricia Martínez, una maestra con 18 años de experiencia.