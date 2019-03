Almeida: “Ahora hay que trabajar la parte humana”

No es nuevo en el poder. Luis Almeida regresa al Salón de la Ciudad como concejal de Guayaquil luego de haber ejercido esa función a mediados de los noventa. En estos recientes comicios, fue electo representante del Distrito 1, que comprende las parroquias Febres-Cordero y Ximena, una zona con más de un millón de votantes en donde hay obra, pero hace falta la parte humana, reconoce.

- ¿Hacia dónde apunta su plan de trabajo?

- Esquematicé mi propuesta con base en las necesidades humanas. Soy un político de mucha data. La parte sustancial de Guayaquil ya está hecha y ahora hay que trabajar enormemente por la parte humana y social. Guayaquil quiere trabajo, y aunque es una obligación del Estado, el Municipio no puede estar fuera de eso.

- ¿Qué tiene en mente?

- La única forma de actuar es a través de la obra pública, pero de carácter social. Hace meses, Este Diario publicó que no había trabajo en el sur. Guayaquil necesita un sitio en esa zona con mucho desarrollo de empleo y ahora que estamos en proceso de dragado, he planteado crear un paseo turístico-comercial desde Las Esclusas hasta la Trinitaria, en el puerto marítimo, tan igual a como los que hay en Alemania, Panamá, Perú o Colombia. Allí habrá también una zona franca donde comprar y vender, como se hacía antes. Fácil esto podría generar más de 250 mil empleos.

- Guayaquil vivió la época de auge de los puertos, pero también su actividad fluvial ha pasado por un proceso de depresión los últimos años. Eso responde a varios factores. ¿Qué lo hace pensar que su propuesta será tomada en cuenta y a cuánto ascendería la inversión?

- Para señalar un valor hacen falta estudios, pero en este momento ya se encuentra en el departamento de Proyectos Específicos. He pedido hace algunos meses esto.

- ¿Cómo planea financiarlo y en qué tiempo espera que se materialice?

- Vea usted cómo se logró construir el malecón Simón Bolívar. Fue la empresa privada la que lo pagó. ¿Por qué no aplicar esa metodología? El Municipio también tiene recursos... Habría un poco que discutir, pero eso se sabrá cuando estén listos los estudios y se cuantifique la obra. De eso dependerá también el tiempo. Esta gran idea aún se está cocinando.

- Cerca de donde prevé hacer el corredor hubo ya otra intervención turística estatal, los corredores que ahora están abandonados. ¿Ha pensado algo para este tema?

- Son corredores que están más internos a la Trinitaria. He pedido al alcalde Jaime Nebot hacer las gestiones para hacernos cargo de esa zona como Municipio. También es una zona donde se puede aprovechar el comercio. Lo he ofrecido. El alcalde está consciente y la alcaldesa electa también. Estamos trabajando la idea de pedirle al Gobierno que nos ceda ese tramo.

- ¿Tiene alguna otra propuesta dentro de su planificación?

- Algunas. Otra importante es que nuestros negros que viven en la 25 y la P, en un lugar que se llama La Colmena, han pedido un centro gastronómico afroecuatoriano. Nos comprometimos a gestionar esta obra. También pensamos en proponer comedores y dormitorios populares, que ya funcionaron a finales de los setenta, pero que lamentablemente fueron cerrados.

- Sobre los dormitorios, Nebot ha sido claro en que los indigentes no son competencia del Cabildo. ¿Cómo así da un giro?

- No contradigo al alcalde, pero hay un gran número de personas que hoy duermen en la calle. Este problema hay que solucionarlo. Se preocupan algunos por darles casa a los perritos y gatitos, pero no miran al ser humano. No creo que el alcalde se haya opuesto, solo no ha habido el momento adecuado para empezarlo a hacer. Además, serán casas de acogida temporal. El Municipio va a dedicarse mucho a la parte humana ahora. Es lo que estamos planteando.

- Durante sus recorridos en campaña, luego de tomar el pulso a los sectores, ¿qué notó además de la falta de empleo?

- Es necesario terminar de pavimentar algunas calles en la Trinitaria, hacen falta interconexiones de alcantarillado allí. Faltan cositas pequeñitas en cuanto a obras, pero es muy poco.