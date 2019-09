Arquitectos plantean darle vida a los callejones de Los Ceibos

“Como hay lomas, y las calles son de doble sentido y estrechas, las personas tienden a estacionar sus autos sobre las aceras para que no corran el riesgo de ser rayados o hasta chocados. Y para evitarlo, hay familias que han colocado enormes jardineras, impidiendo así también el paso a los peatones, que entonces deben lanzarse a las calles para caminar”, sentencia.

EXPRESO conversó con tres arquitectos que allí residen sobre los cambios que podrían darse en el entorno para que sea más amigable y todos coincidieron en la idea de transformar las aceras. Y no solo igualando su nivel, incluido el de las rampas vehiculares (que han sido construidas sin seguir una norma fija o un modelo), explica la arquitecta Cecilia Romero; sino eliminando el mobiliario urbano que en algunos casos impide el paso de los peatones y dificulta el traslado a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

Para las especialistas y los también directivos del Comité, liderado por Adolfo Klaere, otro de los cambios en esta zona, que guarda 52 años de historia y la conforman 17 calles y 4 avenidas; radica en volver así mismo más inclusivos algunos callejones que se encuentran de cierta forma abandonados.

Los que conectan al sector con la ciudadela Santa Cecilia, y con la zona de Mapasingue, por citar algunos casos, a decir de Romero, podrían tener faroles, árboles que den sombra (que no los tienen) y murales.

“Si las paredes las convierten en lienzos y colocan coloridos letreros que den la bienvenida a los caminantes, los sitios se volverían amigables...”. Romero no descarta la idea de que incluso puedan colocarse en los extremos puertas magnéticas que solo se cerrarían por las noches, por seguridad.

Romina Paredes, quien habita en Los Ceibos hace 27 años, aprueba la idea. “El barrio ya no es seguro como antes, hasta se te meten a las casas. Cerrar los callejones más conflictivos, al menos los que sirven de paso para que los delincuentes entren y salgan, es indispensable... No se trata de impedirle el paso a nadie porque seguiremos siendo una ciudadela abierta, que es lo que nos diferencias de Los Olivos, Santa Cecilia..., que son nuestras vecinas. No obstante, sí necesitamos tomar medidas que nos permitan dormir más tranquilos”.

El arquitecto Andrés Vélez, quien considera igual de necesario que en los espacios públicos se hagan ferias o eventos que congreguen cada vez más a los vecinos, apunta además a que las autoridades desarrollen un plan para eliminar los cables de los postes.

“Urge el soterramiento de los cables. Y no solo porque saturan o contaminan el espacio aéreo, sino por seguridad. Es imposible determinar cuáles son de alta tensión, además de que existe el riesgo de una sobrecarga. Hay que enfocarse en esta obra”, manifiesta, mientras Romero evidencia su preocupación al asegurar que estos permanecen colgados inclusive a pocos metros de los balcones.

Para la especialista, entre las medidas que podrían tomarse para que la urbanización sea más amigable, está que las calles sean todas unidireccionales. Sería la solución a varios temas, advierte. “El peatón caminaría más seguro y el conductor se desplazaría sin el temor de que un auto que viene en sentido contrario, no te vea en las curvas. El hecho de tener doble vía, lomas, curvas, vehículos estacionados..., no es más que una bomba de tiempo”.