Locales que dejan Guayarte aducen ‘incumplimientos’

“Nos vendieron un Guayarte en el que supuestamente habían hecho un estudio de la concurrencia de clientes, pero en la realidad no fue así. Que los productos no costarían menos de $ 3 y más de $ 10, pero hubo competencia que vendía a $ 1”, manifiesta.

Sin embargo, cerca a la Carlos Julio Arosemena, también hubo desertores del proyecto. Juan Fernando Dassum, propietario de Il Buco, decidió mudar su negocio hacia la Vista San Eduardo en Los Ceibos . “Queríamos un local más grande... No es que hubo algún tipo de inconveniente. Y si lo hubiera habido tampoco me sentiría cómodo al compartirlo”, manifestó.

“Las ventas son bajas, a los de al lado (locales adjuntos) no les alcanzó ni para el arriendo y se fueron”, cuenta el joven extranjero, quien prefiere ocultar su nombre porque, dice, no está autorizado por su jefe.

Otro propietario, quien prefiere no exponer su nombre y que el Municipio identifique sus críticas, coincide con Oleas y Hernando en que no se cumplieron acuerdos. “Entiendo que iban a poner una pérgola para el invierno, más mesas y también eventos; pero eso no pasó. Allí hay un parque infantil que no tenía ningún show, pusieron una tarima, pero nunca se la usó”, relata. Esos factores, indica, no benefician a quienes tienen emprendimientos en arranque.

Entonces quebraron, que es uno de los siete motivos para romper la concesión, que se da a los locales por 5 años, según establece el artículo 3 de la Ordenanza que Regula la Concesión de Locales de la Plaza Guayarte.

Alejandro Varas, exvicepresidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE), piensa que los afectados deberían ir hasta la autoridad y reclamar, con las pruebas necesarias, la falta de seriedad de las propuestas.

En tanto, Vicente Maldonado, propietario de Inca Burguer, situado en el costado de la avenida Carlos Julio Arosemena, piensa que, quizás, lo que falló para los otros negocios fue la falta de promoción que, aclara, debieron hacer por su cuenta.

“No puedo conocer por qué se fueron esos negocios. Sin embargo, como emprendedor puedo decir que, para tener un negocio es importante designar capital al mercadeo y publicidad”, argumenta.

Al respecto, Oleas recuerda que, en su momento, decidió organizar eventos culturales para atraer al mercado; sin embargo, relata, a los cinco meses “empezaron a poner trabas”.

EXPRESO consultó sobre el tema, mediante el departamento de comunicación del Municipio porteño, con Josué Sánchez, vicealcalde de la ciudad e impulsador del proyecto. No obstante, indicaron que se acogerían al plazo de diez días que les otorga la Ley de Comunicación para responder. Hoy se cumple ese plazo y hasta ayer no había respuesta.

No hay respuesta

Hace diez días, EXPRESO envió al vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, un correo con las siguientes preguntas sobre el tema:

