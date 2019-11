Aún llegan jóvenes a carreras que no eran las que querían

María Alejandra Villalta siempre estuvo interesada en estudiar Medicina, Obstetricia o Enfermería. Cuando postuló en el sistema de educación superior público también seleccionó, sin mucho interés, Psicología y Pedagogía, ya que se puede escoger cinco carreras en orden de prioridad. No obstante, fue en esta última que obtuvo un cupo.

Ella terminó el bachillerato hace dos años y durante ese tiempo rindió cuatro veces la prueba Ser Bachiller para mejorar su nota y postular por la carrera deseada; pero no tuvo suerte. Ahora que obtuvo una plaza, la aceptó con resignación, ya que no quería pasar un año más sin ir a la universidad.

Miles de jóvenes como ella, que iniciaron ayer el curso de nivelación en la Universidad de Guayaquil, tienen algo en común: aceptaron el cupo, aunque ese no haya sido su primera opción.

Este es un problema que se repite cada semestre en todas las universidades del país, a pesar de que los directivos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) aseguraron, hace tres años, que adoptarían mecanismos para que todos los chicos estudien las carreras que ellos desean. La institución no tiene cifra de cuántos jóvenes son los que atraviesan este inconveniente.

Una decisión similar a la de María Alejandra tomó Roberto Campoverde. Él soñaba con estudiar Arquitectura, pero el cupo que obtuvo fue para Ingeniería en Software, su quinta opción en la postulación. “Esta carrera también es buena y la prefiero a quedarme nuevamente sin estudiar”, indica con resignación.

Julio León, docente universitario, asegura que quienes ingresan a carreras que no eran su prioridad no tienen buen rendimiento académico. “A veces, esta es la causa de la deserción o que los estudiantes no aprueben la nivelación”, menciona preocupado.

Y lo corrobora Manuel Avilés, quien el año pasado obtuvo una plaza para estudiar Gastronomía, cuando su ideal era Jurisprudencia. Después de reprobar la nivelación se dedicó a trabajar y ahora costea sus estudios en la especialidad que quería en una universidad privada a la que no todos pueden acceder por falta de recursos.

Ayer, un total de 7.796 jóvenes iniciaron el curso de nivelación correspondiente al segundo semestre del período académico 2019-2020. Lo hicieron en 48 carreras distribuidas en 17 facultades.