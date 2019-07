Más de 100 niños celebraron las fiestas julianas con juegos tradicionales

Alrededor de 150 niños jugaban esta mañana (11 de julio de 2019) en el mirador de Bellavista a la rayuela, al trompo, al salto de la soga, al juego de tres piernas, a la carretilla humana, se meneaban con la hula hula, elevaban sus cometas y realizan otros juegos de tradicionales de Guayaquil. Estaban entusiasmados y felices.

Los chicos, quienes eran estudiantes de las escuelas Asia Laura, Gregoriano y Academia Naval Visión (Anavi) participaron del encuentro ‘Juegos populares’, que realiza anualmente desde hace 26 años la Confraternidad Laura Zambrano de Arteta, como aporte a las fiestas julianas de Guayaquil. “La finalidad siempre ha sido rescatar estos juegos y no deja morir estas tradiciones”, indicó Laura Zambrano de Arteta, coordinadora general de esa organización guayaquileña que tiene 40 damas como miembros.

Joan Reyes, uno de los niño, quedó encantado con el juego del trompo, confiesa que ese tipo de actividades no las practica a menudo, pero que recrearse con ellas, y sobre todo junto a sus amigos, le gusta mucho. “Mi abuelito me contaba que él jugaba al trompo y que era muy bueno, y ahora entiendo lo que me decía porque a mí también me gusta mucho”, cuenta.

No había un juego al que le faltaran niños. Todos querían participar. Iban y venía, saltaban y sonreían. Desde las 09:00, cuando empezó el evento, hasta la 13:00 cuando finalizó, ninguno se acordó de los juegos tecnológicos que hallan en sus teléfonos celulares y al contrario compartieron entre amigos y compañeros ese momento de recreación.

“El Municipio debería tener un espacio en los lugares públicos para los juegos de antaño. Como marcar una rayuela en el piso, eso les llamaría la atención a los niños, jugarían allí y así mantenemos la tradición de los juegos populares”, comenta Laura Zambrano.

Las integrantes de la Confraternidad esperan que las autoridades permitan que el evento se replique para las fiestas octubrinas.