Juan José Yúnez: “Existe la posibilidad de que la Metrovía entre a La Puntilla”

A dos meses de haber asumido el cargo, este Diario dialoga con Yúnez sobre los planes previstos para mejorar el cantón. Nos enfocamos en La Puntilla y en las obras viales que, a decir de los residentes, son un tema pendiente; al igual que otras ligadas al turismo, a la falta de planificación urbana y el tránsito.

- La obra complementaria al puente que une a Guayaquil con Samborondón la inició la anterior administración y todavía no está terminada. Hay quejas. Y no solo por los retrasos que presenta, sino porque el diseño, sobre todo de los retornos de flujo continuo, para más de uno no ha sido el adecuado...

- Además de establecer una multa, dimos ya un ultimátum a la constructora Enlace 780 (a cargo de la obra) para que la termine en un máximo de 30 días. Entonces estará lista en ese tiempo. Y en relación al diseño, todos los retornos fueron aprobados mediante estudios de factibilidad. Y hoy que está pintada la vía, estos tienen más sentido. Mucha gente opina, pero lo que nadie puede discutir es que sí ha generado fluidez.

- ¿La necesaria? Tenga en cuenta que el parque automotor seguirá creciendo.

- Sí y para eso hemos apuntado a varios proyectos. Con la alcaldesa de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal, hemos empezado un estudio que confirmará si resulta o no viable que ingresen los alimentadores de la Metrovía a La Puntilla para generar más fluidez.

- ¿Pero qué pasa si los residentes se oponen al proyecto, aun si el personal que trabaja en el sector lo cree necesario?

- Primero hay que esperar qué dice el estudio. Hasta el momento la ciudadanía lo ha visto con buenos ojos y la idea es traer buses modernos. Sin embargo, para este tema también hemos pensado en la idea de que la aerovía pueda conectarse con Samborondón, siempre que no genere molestias a los residentes. También está previsto el levantamiento de un tercer puente, pero esto es algo que lo analizaremos en un futuro cercano.

- ¿Y mientras tanto, los congestionamientos seguirán?

- No. Y es que con el puente que unirá a Daule con Guayaquil, nuestra arteria se descongestionará visiblemente. Son 20.000 autos de ese cantón los que pasan por nuestra vía en horas pico. La descongestión va a llegar. Falta poco. Además que está previsto reactivar una vía que ahora, en su mayoría es de tierra y conecta al sector de Ciudad Celeste con la avenida Miguel Yúnez Zagia, que es la de la Universidad Ecotec. La idea es hacerla de hormigón.

- En otros cantones, como Daule y Durán, plantean usar también el río para reducir el tránsito en las vías, además de para potenciar el turismo. ¿Qué hay de Samborondón?

- Nosotros tenemos la mirada puesta allí. De hecho recién inauguramos en el Buijo Histórico un malecón con el que pretendemos hacer paseos hacia el Parque Histórico. Vamos a intentar unir a todos los cantones a través del río. Queremos hacerlo para fortalecer también el turismo. La gente de Guayaquil quiere hacer cosas diferentes, al igual que los turistas. Queremos entonces convertirnos en el socio estratégico de esa ciudad para que los visitantes vengan, ya sea por el río, el turismo gastronómico o las actividades ecuestres, que son también parte de nosotros y hay que potenciarlas.

- Pero los parques también pueden ser un imán. No obstante, no hay un espacio público de este tipo en el área urbana.

- En el sector de Ciudad Celeste, que es la zona donde se desarrollará el Plan Maestro de Samborondón, está contemplada un área de tres hectáreas para un parque. Sin embargo, hemos hablado con Inmobiliar para que nos den la competencia del Parque Histórico. Queremos encargarnos de este espacio para darle más vida e incluso para que los habitantes lo vean como un lugar abierto que forma parte de la ciudad.

- ¿El Plan Maestro del que habla, cuándo tomará forma?

- Empezará a desarrollarse según la demanda habitacional, la crisis que hubo en el país lo frenó todo. Lo importante de esto es que queremos dejar las reglas claras de hacia dónde va a crecer la ciudad para que lo haga de forma planificada. Este plan está proyectado al 2060, pero la idea es que el camino se trace desde ya.

- Hablando de planificación, ¿le ha faltado esto a La Puntilla? Más de un urbanista ha señalado que sí, que esto ha sido obviado.

-No, no ha faltado planificación y lo digo sobre todo ahora que lo vivo casa adentro. La obra está y al final del día está dando resultados. Antes de crearse el puente (Guayaquil-Samborondón), se dijo que no serviría para nada y sí lo ha hecho; lo mismo han dicho de los retornos y están solucionando, no es casualidad. Hay y hubo planificación.

- Pero en el caso del agua potable y pese al crecimiento que ha tenido, La Puntilla -por citar un caso- no cuenta todavía con su planta potabilizadora de agua propia, ¿por qué?

- Ahora estamos trabajando en ello y de hecho existe la posibilidad de que la levantemos en conjunto con Daule. Todavía le seguimos comprando agua por bloques a Interagua y nos ha ido bien, pero sabemos que Samborondón sigue creciendo, al igual que Guayaquil, entonces ahora sí, por la cantidad de habitantes, ya se puede, ya amerita tener una planta propia en el lugar.

- ¿Y qué pasa con la salud? En la cabecera cantonal reclaman un hospital.

- Sí y si bien este tema no es nuestra competencia, estamos prestos a dar la cobertura. Hay avances al respecto con el Gobierno Zonal, existe la apertura de construir un hospital del día, como el del Cisne 2 en Guayaquil. Esperamos que la apertura por parte de ellos se haga realidad pronto. Tenemos el terreno ya listo, pero mientras eso se da repotenciaremos el centro con el que contamos y nos apoyaremos de la clínica móvil, que en los próximos días saldrá a recorrer los recintos.

- ¿Y qué hay de la seguridad? La Puntilla no es ajena a los robos.

- La semana pasada me reuní con el ECU 911 porque vamos a crear un estudio de seguridad que nos diga cuáles son los puntos más críticos, los sitios donde debemos instalar más cámaras. Queremos trabajar con ellos en un centro en el que podamos trabajar en conjunto. La seguridad se extenderá al río, hemos empezado ya. La próxima semana entregaremos dos lanchas a los Bomberos, para que con la Policía Nacional y Municipal, se estén rondando las costas del río Babahoyo y Daule.

- Durante la campaña habló de elevar la productividad del arrocero. ¿Qué avances ha logrado?

- Hemos iniciado el contacto con la Embajada de China para que nos dote de equipos de laboratorio que ayudarán al arrocero a hacer análisis del suelo y el arroz que están produciendo, lo que permitirá técnicamente hacer un mejor producto. Además, llevaremos institutos técnicos a Samborondón para que el agricultor no tenga la necesidad de irse a otras ciudades a estudiar o capacitarse. La educación es importante para nosotros. De allí que acabamos de cerrar incluso un pacto para que los mejores estudiantes del cantón puedan ir becados a estudiar a una universidad del extranjero.

Yúnez, quien garantiza levantar otros tres pasos peatonales en La Puntilla y reformar “de ser necesario” aquellas aceras y rampas que no facilitan el desplazamiento de los adultos mayores y discapacitados, hace hincapié además en que aunque no es su competencia, trabajará de la mano de la Prefectura en la reconstrucción de obras viales en los recintos, cuyos caminos vecinales, en algunos casos, permanecen abandonados.