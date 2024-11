Yúnez: “Reestructurar la avenida Samborondón es una certeza, no una promesa”

A Samborondón llegan más proyectos en medio del habitual tráfico. Ante esto, y en medio de la ola delictiva y de apagones, el alcalde Juan José Yúnez anuncia que en 2025 estará totalmente reestructurada la avenida principal y dice que entregará información a Guayaquil para el transporte fluvial. Continúa esperando más policías, pues no es suficiente con los que cuenta.

Samborondón continúa creciendo, pero el caos vehicular se intensifica y ahora más por los apagones.

Estamos trabajando en la reestructuración integral de la avenida Samborondón y una obra urgente es el cambiado completo del asfaltado. Luego se continuará en el km 3.5 hasta llegar al 10.5, y también se harán ampliaciones en ciertos sectores. Pasaremos a tener 5 carriles y ya no 3, y nos enfocaremos en tener una correcta señalización para precautelar la seguridad de los más de 115.000 vehículos que transitan por la avenida todos los días, también los que caminan y andan en bicicleta.

¿Con ampliar la vía se elimina la descongestión?

La ciudad sigue creciendo y esto es parte de los trabajos que una administración busca hacer para descongestionarla, entre ellos poder tener diferentes espacios en los que la gente no tenga que trasladarse 10 kilómetros. Se está construyendo el vial 7, se ha construido el vial 8 para que, por ejemplo, quienes residen en Ciudad Celeste tengan vías alternas. Todo esto se hará. No es solo una promesa.

El transporte fluvial, ¿dentro de la agenda municipal?

Reconoce que son 115.000 vehículos los que circulan a diario, ¿no ha visto en el transporte fluvial una solución?

Es un tema que lo hemos conversado con el alcalde de Guayaquil (Aquiles Álvarez), nosotros le vamos a brindar información porque sabemos que comenzarán un estudio. Vamos a hacer un piloto de transporte fluvial en la cabecera cantonal para conectar a quienes residen en recintos de al frente e incluso arroceros. También está el tema del transporte público, vamos a adquirir en los próximos meses más unidades de Sambo Trolleys, para que más personas puedan utilizar un transporte público de calidad, gratuito, y dejar los vehículos en casa.

Pero en Guayaquil aún no se ve la Fluvivía, promesa del alcalde, ¿qué frena para que exista un transporte fluvial?

Tenemos que ver muchos temas, como los bancos de arena en los ríos, hay que ver si es que se está trabajando en el dragado, si está funcionando o no. También está la factibilidad, ver si es rentable, si la gente lo va a utilizar o no, eso es un posible; de lo que sé que es una certeza es de la reestructuración de la avenida, del fomento del uso de bicicletas, transporte público para esta, mi ciudad.

En vez del fresado, asfaltado en la avenida, ¿no considera ya el concreto para evitar trabajos que duren seis meses?

La ciudad crece, pero lo está haciendo de forma planificada para que la gente no tenga ya que trasladarse 10 km para ir a sus destinos.

Si yo recibiera recursos de otros lados para esto, créame que lo considerara, pero tengo que arroparme hasta donde me da la sábana. Por eso buscamos un muy buen asfaltado y hacer las obras de mantenimiento necesarias para que la obra dure el tiempo que tenga que durar.

Representado por el Partido Social Cristiano (PSC), Yúnez fue reelegido para su segunda administración como alcalde. Su formación empresarial la empezó a los 17 años, cuando junto a su padre y exalcalde del cantón, José Yúnez Parra, trabajó en la producción e industrialización del arroz.

¿Qué opina sobre el criterio de ciudadanos de frenar un poco la actividad comercial?

No podemos frenar la inversión, pero sí exigimos que venga la inversión de una forma planificada, en eso estamos comprometidos.

La seguridad, el pedido colectivo de los habitantes

Hablemos de seguridad. Un hecho reciente que generó alarma fue el robo a viviendas de una urbanización, y se recordó la tasa de seguridad que pagan las familias. ¿Cuánto se recauda mensualmente para combatir a la delincuencia?

Es una tasa que la gente paga entre 6 y 15 dólares, aproximadamente, por la vigilancia, no es una tasa por seguridad, hay que dejar claro. Al año se recauda aproximadamente 1 millón y medio de dólares. Sin embargo, toda la inversión de la vigilancia son $ 2 millones, por lo que lo que falta lo cubre la Alcaldía. A eso se suma el patrullaje fluvial; un bote en el Daule y otro en el Babahoyo. Si me pregunta si está dando resultados, solamente en lo que va del 2024 se han atendido más de 8.600 casos, detenido a 1.124 personas en actitud sospechosas, se han desarticulado cinco bandas delincuenciales, 1.058 motos retenidas por incumplir la ordenanza de dos en moto.

¿Ha llegado más personal policial como lo ha solicitado?

Son cerca de 120 policías para toda la ciudad, repartidos en tres turnos; 40 por turno. Brindamos nuestro apoyo para que la Policía haga su trabajo, estamos arreglando las UPC, pero sin duda necesitamos no solo más policías sino más patrullaje.

Entonces todavía no llegan.

Han llegado unos cuantos y lo importante es que se queden y no que se vayan.

Ahora mucho se habla del tejido social. ¿Cómo se lo está construyendo en su gestión?

Qué bueno que pregunta eso porque seguridad no solo es coger delincuentes o estar monitoreando; es invertir en oportunidades para la gente. Estuve en El Salvador y la importancia del trabajo de Nayib Bukele, más allá de la represión a los delincuentes, son las oportunidades. Tenemos programas de innovación, emprendimientos, que son cerca de $600.000 al año, lo hacemos para reconstruir incluso la obra pública no solo para embellecer la ciudad, sino para recuperar los espacios públicos, y esto genera plazas de trabajo, y más gente trabajando es menos gente robando. Que Samborondón sea una fábrica de oportunidades no una fábrica de delincuentes es en lo que estamos trabajando.

