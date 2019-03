Jaime Lomas: una ciudad dividida en tres distritos

Guayaquil tiene dos rostros. Uno bien agraciado y otro para no presumir. El primero corresponde al centro y norte con edificios modernos, comercio y lugares turísticos para visitar. El segundo es el sur, especialmente las zonas donde se asientan los barrios vulnerables, que esperan por más atención. Así visualiza Jaime Lomas, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Juntos Podemos, lista 33, el panorama de la ciudad más poblada del país con cerca de tres millones de habitantes.

Su principal propuesta de campaña, que hará que esos dos rostros sean de admirar y estén a la par, según indica, es dividir a Guayaquil en tres distritos.

“Voy a desconcentrar a Guayaquil y seremos itinerantes. Tal como los distritos electorales, Guayaquil contará con tres, uno que funcionará por el sector de la Trinitaria (sur); un segundo cerca de la Entrada de la 8 (norte extremo) y un tercero en el centro”, precisa el postulante de 45 años.

El objetivo de su proyecto, al que ilustra de color azul (para reflejar la idea de Distrito Metropolitano), es atender las denuncias y quejas de los ciudadanos de todas las zonas para solucionarlas.

“Cada persona no tendrá que ir muy lejos para hacerse escuchar. Habrá en cada distrito, edificaciones administrativas donde funcionarios atenderán las peticiones de los ciudadanos, quienes elegirán a los concejales de sus distritos; los que crearán ordenanzas para atender las necesidades de cada sector”, narra.

La división que propone Lomas no es algo nuevo. Por muchos años, candidatos a alcaldes de otras ciudades han propuesto lo mismo, basados en los incisos 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución, que dicta redistribuir equitativamente los recursos y el desarrollo mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

La Ley de Ordenamiento Territorial también lo subraya. En el numeral 3 del artículo 5 señala que “los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del marco constitucional (...)”.

También expertos locales en descentralización administrativa han manifestado no solo la conveniencia, sino la necesidad, de dividir a la ciudad en distritos, debido al crecimiento de su territorio urbano y su población.

Para la ejecución de su proyecto principal, Lomas no tiene estimado un presupuesto ni el tiempo que le tomará concretarlo. Lo que sí asegura es que trabajará en él desde el mismo momento en que ocupe el sillón de Olmedo.

Para Betty Silva, economista y consultora en política social, la propuesta es viable. “Así es posible llevar normativas a través de ordenanzas a los distritos metropolitanos y así se atienden las necesidades de una forma más amplia”, dice.

La experta acota que para llegar a convertir a Guayaquil en un Distrito Metropolitano, primero debe haber la aprobación de la Asamblea Nacional, luego un estatuto aceptado por la Corte Constitucional y luego una consulta popular donde la población se pronuncie a favor del Distrito.

Asegura, en cambio, que el problema real en la propuesta de Lomas es que no existe -una vez dividido Guayaquil en tres-, una garantía de que las necesidades de cada sector y de todos los pobladores sean satisfechas. “Habría que ver si esos entes de descentralización no se convierten en una burocracia mayor”, dice.

Con Silva coincide Carlos Camba, experto en Sociología y Legislación. De hecho, menciona que de acuerdo con la Ley de Modernización, las ciudades ya deberían funcionar en distritos. Más bien señala que “el problema estaría en la determinación de las necesidades para cada sector”.

Para otros analistas como el catedrático universitario José Iglesias, la propuesta no será efectiva: “Nosotros ya elegimos a concejales por distritos y los mismos lo que menos hacen es ayudar a satisfacer las necesidades de sus barrios. No habría diferencia”.

Otras de las propuestas importantes en la campaña de Lomas son de color verde, es decir, tienen que ver con el ambiente. Entre ellas están: recuperación del Estero Salado, reciclaje a gran escala, arborización y reforestación.

Perfil del candidato

Cargos y datos

Tiene 45 años de edad, vive en el sur de la ciudad y brinda charlas de motivación. Ha sido catedrático universitario.

Educación

Estudió en la Universidad de Guayaquil. Es Economista con mención en Finanzas.

Empresas

Tuvo dos empresas que ya no conserva y que no constan en la Superintendencia de Compañías.

Impuestos

No registra pagos en el portal de Servicio de Rentas Internas en el último año. Asegura que en los años que no lo ha hecho, es porque sus ingresos anuales no llegaban a la base para hacer aportaciones.

Antecedentes

En el portal del Consejo de la Judicatura registra tres juicios ejecutivos, por falta de pagos a bancos. Al respecto aduce que en ese tiempo su padre estaba enfermo y él no tendía dinero para cubrir la deuda.