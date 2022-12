Ciudadanos no usan puente peatonal.

El paso peatonal de la avenida Joaquín José Orrantia no se le da el suficiente uso, pese al alto tráfico de personas en la zona, los ciudadanos optan por cruzar la calle y no tomar un camino más seguro por esta estructura. Los conductores piden que usen el puente y así no se interrumpa el flujo vehicular.

"Uno va en esta vía a velocidad y porque una persona decide no utilizar el puente, puede desgraciarle la vida al conductor que iba tranquilo por su camino", señala Jaime Freire, conductor.

Asimismo, otra de las molestias al volante de los habitantes del Gran Guayaquil, no solo está en las calles principales, también en las zonas residenciales como la vía de Villa Club y La Joya, pues esta cuenta con varios baches dentro de la misma.

"Han arreglado, pero esos bacheos no duran ni cuatro meses y vuelve a estar en mal estado la acera", asegura Adrián Toledo, residente de Villa Club.

Asimismo, el pedido ciudadano de los moradores del Barrio del Seguro, va por mayor presencia de cámaras, en especial por las calles México y Doctor Michael E. Connor. Pues los residentes señalan que hay más frecuencia de robos en esta zona. "No solo necesitamos más cámaras, también más ronda policial en estas calles ¡No nos pueden seguir dejando solos ante la delincuencia!", exclama Sebastián Flores, habitante de este barrio.

Mientras que el malestar de los vecinos de las calles Costanera e Higueras, va dirigida a los trabajos de construcción inconclusos que imposibilitan usar los espacios para parqueo de la zona. Los residentes señalan que los trabajos llevan cuatro meses sin terminar y solo han traído más malestar que soluciones.

