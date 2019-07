El Neurociencias se suma a la celebración de las fiestas de Guayaquil

Tras finalizar el recorrido, los participantes fueron testigos de una presentación de gimnasia rítmica , protagonizada asimismo por los residentes. Sus familiares, allí presentes, no dejaron de fotografiarlos.

Durante la jornada, los estudiantes de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana participaron también como voluntarios, cuya experiencia la describieron como gratificante. “Estar aquí es bueno para nuestra carrera y para nosotros, como seres humanos. Estar aquí nos enseña a ver y comprender como vive una persona con problemas mentales. Nos hace ver cuáles son sus dificultades y esos momentos de alegría que los ponen bien y se pueden replicar”, precisó Byron López, estudiante.

Paula Macías, de la misma institución y estudiante de la misma profesión, coincidió con él.

“La experiencia que he obtenido es enorme. Me ha permitido sacar, fortalecer aún más mi lado humano. Y me ha enseñado sobre todo a aprender a sobrellevar diversas situaciones; algo vital que una vez graduada podré poner en práctica”.