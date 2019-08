La inseguridad, un pasajero fijo del transporte público

Los transportistas no quieren más sentir miedo de circular por la ciudad, ni tampoco ser el blanco de los delincuentes, como ocurre ahora. No quieren más robos en sus estaciones, buses o taxis. No quieren dudar del pasajero ni de las acciones que las autoridades ejecutan. Quieren trabajar en paz. Y para ello, solicitaron a la Gobernación, el Municipio, Fuerzas Armadas y la Policía acciones que den resultados.

“Cada madrugada que salimos a laborar en los buses, vamos con una incertidumbre grande de que si nos tocará o no ese día ser víctima de la delincuencia. O de cuántas veces se subirán los antisociales a asaltar a nuestros pasajeros”, cuenta a EXPRESO Medardo Criollo, gerente de la cooperativa de Transporte Guayaquil, línea 79, que cuenta con una flota de 23 buses, de las que asegura, al menos en cinco de estos roban todos los días.

Esta es la primera vez que los conductores de los buses urbanos se unen para pedir a las autoridades ayuda para frenar los asaltos en el interior de sus unidades. “Teníamos que hacer algo, porque la delincuencia en nuestros carros va en ascenso y ante un cuchillo o pistola, los conductores no podemos hacer nada, solo dejar que nos quiten el dinero del trabajo”, detalla Criollo.

Ayer, en una reunión a puerta cerrada, a la que acudió Criollo y al menos otros 30 transportistas más, los representantes de las entidades analizaron uno a unos los problemas que aquejan al gremio. Y aunque de las medidas que se tomarán, el gobernador Raúl Ledesma aseguró que, por estrategia, no se las darán a conocer todavía; el general Ramiro Ortega, comandante de la zona 8 de la Policía, adelantó a EXPRESO que entre este miércoles y jueves llegarán 500 nuevos agentes que resguardarán a la ciudad.

“El Ministerio del Interior y el Mando Institucional ha designado ese número para fortalecer la seguridad ciudadana, y una gran parte de ellos estará designada solo a la protección de los transportistas y los usuarios”, dijo, haciendo también énfasis en que se han tomado ya algunas medidas para frenar la problemática.

Entre ellas, la ejecución de operativos diarios que, a su juicio, están dando resultados (ver subnota).

Sin embargo para los transportistas, son necesarias además otro tipo de acciones. Carlos Peralta es el presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas (Uprocotug), y si bien destaca el hecho de que se estén generando estas reuniones, hace énfasis en la necesidad que tienen de ser monitoreados los buses, a través de herramientas tecnológicas, como los botones de pánico y las cámaras.

“Necesitamos que el tiempo de respuesta sea inmediato. Hoy las cámaras que fueron instaladas años atrás por la Agencia Nacional de Tránsito en los buses urbanos, al igual que los botones de pánico, en su mayoría no funcionan. Estamos desprotegidos y la delincuencia sigue avanzando. Nos urge que los equipos sean renovados...”, precisó, al tiempo que Ledesma se comprometió a revisar cuál es el estado de los dispositivos.

Taxistas como Eduardo Vera, presentes en la reunión, corroboraron la inoperancia de los medios de auxilio pregonados por las autoridades. “Los que tenemos el botón de pánico, hemos presionado en emergencias y nadie ha llegado”, afirma.