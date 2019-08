La inseguridad revive el debate sobre portar armas

A lo largo de esta semana, EXPRESO ha venido publicando una serie de reportajes sobre la inseguridad con la que se vive en Guayaquil y los efectos que esta problemática ha traído consigo: muertes, pérdidas económicas, miedo. La situación ha dado cabida a un debate sobre el hecho de portar armas, que hoy los representantes de los gremios y ciudadanos responden. Hay quienes piensan que la medida es necesaria para frenar los delitos. Y otros que, teniendo en cuenta que la mayoría de delincuentes las usa, defienden su restricción para evitar más enfrentamientos. Desde el 28 de abril de 2011, el estado suspendió la entrega de permisos para porte de armas, no así la tenencia legal, según consta en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal vigente (con autorización de las Fuerzas Armadas). Las personas a las que se les autoriza usarlas están obligadas a tenerlas en su casa o propiedad, pero no trasladarlas. “Nosotros no estamos preparados para decir el hombre tiene que morir”, sentencia el coronel retirado del Ejército, Marcelo Flores, al hacer énfasis en que lo que se necesita son más policías. “La doctrina dice que por cada 100 habitantes, debe haber 6 agentes. En el país deberíamos tener un promedio de 100.000 y no llegamos ni a la mitad: estamos desarmados. Es allí a donde debemos apuntar”. Voces

Marcia Barba, Dirigente barrial

“Sí, pero con los debidos requisitos” Considero que se debería volver a permitir portar armas. Pero en una forma muy cuidadosa, con psicólogos y eligiendo a personas capacitadas y serias para que las porten. Estamos a manos de los ladrones, a manos del pillo. Él sí porta armas; y nosotros los seres normales esperando a que nos peguen el balazo. No es justo. Considero que sí se debe permitir portar armas, a personas mayores por supuesto, y con la debida preparación para su manejo.

Abraham Correa, exdirector de inteligencia de la Policía

“Portarlas no dará cabida a una guerra” Es necesario que se autorice portar armas, como antes, hace una década, se hacía. Hacerlo no generará una guerra como más de uno cree, puesto que quienes las tengan deberán cumplir con una serie de requisitos y asimismo deberán pasar un análisis psicológico que deberá ser riguroso. Tampoco habrá que llevarlas a todos lados. Hay detalles que se tendrán que examinar minuciosamente. Sin embargo, portarlas sí obligará al delincuente a pensar mil veces antes de actuar.

Marcelo Flores, coronel retirado del ejército

“No estamos preparados, falta educación” No debería permitirse porque la sociedad aún no está educada para portarlas. Hacerlo requiere de una responsabilidad tal que la persona que la porte debería tener un estado psicológico, mental y físico estable, y eso conlleva un gasto. De tenerlas, solo se estaría armando a la gente para defenderse y a la final van a terminar atacando. Hay otras medidas para frenar la delincuencia. Necesitamos penas más fuertes y métodos nuevos de ir recuperando las armas que llevan consigo los delincuentes.

Jorge Cabrera Espinosa, director de espacios acuáticos

“Tenemos una ley y hay que cumplir” El Director Nacional de Espacios Acuáticos recuerda que existe una normativa que permite la tenencia de armas, con ciertos permisos del Estado, pero no su porte. Por tanto, considera que se debe acatar la legislación actual. Esto, en referencia a aquellos navegantes que decidan portar armas para defenderse de la delincuencia. “Tenemos una ley de armas y hay que cumplir con lo que esta establece. Estamos obligados a hacer cumplir esa norma”, sostiene.

Francesco Tabacchi, presidente Asociación de Ganaderos

“Que se dé el permiso solo a los calificados” “Estamos desarmados. Necesitamos armas, pero que se escriba con letras grandes: que no se dé el permiso para portar armas a todos; solo a los calificados, se requiere saber el antecedente de la persona. Saber con quién vive, dónde vive, para qué se va a usar el arma. Se requiere un análisis psicológico. Se requiere armas, no es posible que el ganadero se defienda con un palo de escoba y una tapa de olla.

Américo Pachas, transportista internacional

“Eso generaría una mayor violencia” De ninguna manera se debe portar armas. Es muy peligroso y desembocaría en una situación difícil. Se generaría mayor violencia. ¿Qué se debe hacer? quizás un mayor control policial ayudaría, en el caso del transporte internacional de pasajeros, a una mayor seguridad en las carreteras. En Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina se ejerce mucho control en las vías para garantizar la seguridad. Intervienen con operativos como medida de precaución.

Adolfo Klaere, presidente del Comité Los Ceibos

“Primero hay que cambiar la legislación” Mientras no se cambie la legislación no de debería portar armas. Por ejemplo, si un policía dispara a un asaltante, el policía va preso. Si yo, como ciudadano, disparo a alguien que me está robando también me voy a prisión, aunque yo lo hubiera hecho en defensa propia. Las leyes deben modificarse en favor de la defensa del ciudadano, a favor de que se acabe la delincuencia. Tal como están las cosas ahora, portar armas provocaría una guerra.

Dorian calderón, jefe de la PJ Guayas

“Para cuidar, estamos nosotros, la Policía” El arma de fuego es una buena compañía, pero es una mala consejera. No estoy de acuerdo con que la gente pueda andar con armas porque no está preparada para eso. Y para cuidar de ella estamos nosotros, la Policía. Si es que una persona está apta para portar un arma tiene que saber que no tiene un juguete y que puede irse en contra de la vida de alguien más. Creo que es más importante que las personas se concienticen para que solucionen todos los problemas de la mejor manera.

Giomara Sánchez, dirigente de transporte pesado

“Nos llevaría a matarnos unos a otros” Yo no creo que deba permitirse el porte de armas, porque nos mataríamos entre nosotros mismos. No creo que sea la solución. En el sector del transporte pesado lo que necesitamos es más de la colaboración de la Policía. Cuando yo sufrí un asalto en una vía, llamé al ECU-911 y me dieron el número de la patrulla policial. Los policías estaban a un kilómetro de donde estaban asaltando el carro, pero me dijeron que no podían actuar porque la zona no era de su jurisdicción.

Roberto Olaya, experto en ciberseguridad

“Puede haber una reacción peligrosa” El hecho de portar armas depende de la sociedad, y si esta es culta no las necesita. Si es una sociedad sin principios, sin valores, va a ser peor. Lo que no hace la Policía y al haber una represión creada, el ciudadano que llegue a portar un arma va a tener una reacción que puede ser peligrosa. Yo no creo que nuestra sociedad esté preparada para portar armas. Y si hay que portarlas debe hacerse un estudio social, psicológico para ver si la gente está preparada.

Walter Suárez, fiscal de Patrimonio Ciudadano

“La seguridad privada debe ser fortalecida” “El porte de arma es un delito que está tipificado en el COIP, aunque hay sus excepciones. Considero que no debería ampliarse el uso de armas porque aumentaría la criminalidad, como acontece en Estados Unidos. Más bien debería efectuarse un control exhaustivo para quienes portan armas de fuego. Al que sí debe extenderse la autorización de utilizar armas es al personal de las empresas de seguridad privada, previa capacitación y examen psicológico”.

