El Distrito Ximena 1 concentra mayor cantidad de estudiantes

Los alumnos de primero a tercero de bachillerato de las instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares inician hoy el año lectivo 2019-2020 en el régimen Costa. El resto ingresará esta semana de manera gradual; mientras que los de educación inicial lo harán el próximo lunes 28 de abril.

El ciclo Costa registra 2’236.306 estudiantes, de los cuales 576.693 pertenece a la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), según datos proporcionados por la Coordinación General de Planificación del Ministerio de Educación.

En Guayaquil, la mayor cantidad de alumnos del sistema público y privado (89.314) está concentrada en el Distrito Ximena 1, que comprende sectores del sur de Guayaquil como Unión Bananeros, Sandino, Proletarios sin Tierras, Guasmo Norte, Pradera, Siete Lagos, La Floresta, Valdivia, Centenario, La Saiba, 9 de Octubre, Barrio del Seguro, Barrio Cuba y la parroquia rural Puná.

En cambio, la mayor cantidad de estudiantes del sector fiscal (70.059) está concentrada en el Distrito 8, que abarca sectores populares del noroeste, como Monte Sinaí, Nueva Prosperina, Lomas de Florida, Fortín, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Sergio Toral, Ciudad Nueva, Ciudad de Dios, Hogar de Cristo, Ciudad Victoria y Ciudad Olmedo. (Ver gráfico).

Sobre el mayor número de estudiantes concentrado en el Distrito 1, expertos educativos consultados por Diario EXPRESO creen que esto se debe a que el sistema educativo del Gobierno no estuvo al mismo alcance de los asentamientos humanos de muchos años atrás, en el sur de la ciudad.

Y ante la insuficiencia de planteles fiscales, el sector privado asumió esa responsabilidad para que niños y jóvenes no se queden al margen de la educación y no tengan que migrar a colegios distantes de su hábitat. En este distrito, el número de escolares va casi a la par: 45.136 en el sector fiscal y 41.180 en el particular.

Pero también estas cifras podrían tener otra connotación: que en el sector sur hay varias ciudadelas donde habitan personas de clase media que están en condiciones económicas para pagar una educación privada para sus hijos.

El hecho de que Monte Sinaí tenga más estudiantes de planteles fiscales también tiene una explicación. Los expertos dicen que en el Distrito 8 muchos colegios privados tuvieron que cerrar sus puertas por una serie de exigencias para su funcionamiento; y porque no pudieron competir con los públicos, muchos de ellos levantados en los últimos años con aulas prefabricadas, donde los alumnos no pagan matrícula y pensiones y reciben alimentación escolar, uniformes y libros gratis de parte del Ministerio.

A ello se suma que, hasta hace siete años, los escolares del noroeste se trasladaban a estudiar al centro de la ciudad porque en sus sectores no había escuelas o colegios fiscales. Ahora que ya los tienen, sus padres optan por dejarlos allí porque se ahorran el transporte y tiempo de viaje.

No obstante, de acuerdo a la división distrital, la educación particular, aunque en menor proporción que la fiscal, está concentrada en los primeros cinco distritos escolares, que abarca zonas del sur, centro y varias ciudadelas del norte de la ciudad, como la Alborada, Sauces, La Atarazana, entre otras.

Con relación al número de estudiantes y maestros de la Zona 8, también hay una gran diferencia entre el sector público y privado. Mientras el primero cuenta con 18.129 docentes, el segundo suma 15.865. Y aunque la desigualdad entre ambas no es lejana, sí lo es al momento de conocer cuántos profesores por alumnos podría haber en ambos casos.

De acuerdo a esas cifras, un profesor fiscal tendría a su cargo un promedio de 25 estudiantes; mientras que el particular abarcaría solo 8. Sin embargo, para los expertos esto no es tan real, ya que muchos docentes tienen hasta el doble de niños en el aula, lo cual merma la calidad educativa.

En el sector privado habrá más ventajas. El alumno tendrá más cerca al maestro para que lo guíe y le proporcione una enseñanza integral, ya que prácticamente será personalizada. El maestro se convertirá en un mentor que orienta al menor. Mientras que los directivos ejercerán controles de ambas partes y brindarán confianza a los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje para sus hijos, que es lo que ellos buscan al pagar la educación.

EL DETALLE

En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) hay 576.693 estudiantes, de ellos 116.108 pertenecen a primero, segundo y tercero de bachillerato.

DATOS

Inauguración

El presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Educación, Milton Luna, inauguran hoy el año lectivo en Guayaquil.

El evento

El acto se desarrollará a las 11:00, en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Rumiñahui, ubicado en el sector El Fortín (vía Perimetral).

VOCES

Ivo Orellana

Exdirector provincial de Educación

La administración de la Zona 8 no ha hecho una proyección estadística sobre la población que hay en algunos sectores para orientar la creación de planteles educativos.

Roberto Briones

Docente y experto en temas educativos

Se puede pensar que la gente joven y de edad escolar está asentada en los distritos 1 y 8 , al igual que los migrantes que llegan a sitios populares de esas zonas.

Patricio Cajas

Excoordinador de Contrato Social por la Educación

La proporción del número de alumnos y maestros está ligada a la calidad educativa, que debe ser un objetivo del sector fiscal donde no hay una distribución efectiva.