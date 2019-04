Las clases inician aún con filas en distritos de la ciudad

Mientras el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Educación, Milton Luna, inauguraban ayer el nuevo año lectivo 2019-2020 en una ceremonia que se cumplía en el noroeste de Guayaquil, cientos de padres se agolpaban desesperados en los distritos educativos para conseguir información sobre el traslado de colegios o presentar un reclamo sobre la asignación de cupos para sus hijos en los planteles fiscales.

Estudiantes inscritos que no aparecen en la lista de ningún centro educativo; alumnos asignados a planteles distantes del sector en donde habitan, información sobre traslados realizados de un colegio fiscal a otro, o de uno privado a uno público, eran los reclamos más comunes de los padres.

En el Distrito educativo 6, ubicado al lado del colegio 28 de Mayo, en la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de la ciudad, un grupo de padres protestaba junto a sus hijos, quienes acudieron al plantel bien uniformados a su primer día de clases, pero no pudieron quedarse en el aula, porque sus nombres no constaban en la lista de asistencia.

María Briones, madre de familia, totalmente indignada explicó que su hija que va a primero de bachillerato se le asignó el colegio 28 de Mayo, luego del proceso de traslado que ella efectuó el 24 de marzo pasado.

No obstante, ayer que asistió a clases se encontró con la ingrata sorpresa de que su nombre no aparecía en la plataforma del Ministerio de Educación. “En el distrito educativo me dijeron que analizarán mi caso para ver si la derivan a otro colegio. Pero cómo van a hacer eso si yo ya le compré los uniformes porque me dijeron que el cupo estaba asegurado. Quién me va a devolver lo gastado”, preguntó angustiada.

Junto a ella estaban otros padres que mostraban las hojas impresas que les fueron entregadas cuando realizaron el proceso de traslado, las cuales daban cuenta de la supuesta asignación de cupos que -a criterio de ellos- eran suficientes para que sus hijos ya consten en el sistema fiscal.

En el Distrito 8 (Monte Sinaí), decenas de padres que acudieron por los mismos reclamos se encontraron con un papel pegado en la puerta, en el que se les informó que sus quejas serán atendidas hoy en las sedes que se abrirán en las unidades educativas Leonidas García (km 9.5 vía a Daule) y Fermín Vera Rojas (Flor de Bastión, bloque 6).

Pero el reclamo de los padres se trasladó, también a las afueras de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Rumiñahui, en el sector El Fortín, donde el presidente de la República inauguró el año escolar.

Allí, una centena de personas mostraba carteles con mensajes que decían: “Queremos cupos”, “No queremos que nuestros hijos pierdan clases”, “Basta de irrespeto”.

La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Érika Laínez, aseguró que estos inconvenientes serán solucionados en las próximas horas.

Sedes educativas

Los casos de cupos se atienden hoy

Varias sedes educativas (colegios) atenderán hoy a los padres de familia que reclaman cupos para sus hijos. En la Unidad Educativa Rumiñahui se escuchará a los moradores del sector El Fortín, donde se encuentra ubicado el plantel. Ellos fueron censados en meses pasados y esperaban que sus hijos sean ubicados en ese plantel, pero les dieron plazas para otros que están muy lejanos de sus viviendas.

El colegio tiene capacidad para 4.000 alumnos, ayer ingresaron 1.500.