Insignias a paracaidistas con más de cien saltos

“Los he realizado en operaciones militares, como el control de área marítima”, detalló mostrando con orgullo su diploma e insignia. “No ha sido fácil, recuerdo que una de estas tantas veces tuve que abrir mi paracaídas de reserva porque no se abrió el principal. Lo abrí a cinco mil pies y fue un alivio”, cuenta.

Saltar con paracaídas, al menos una vez en la vida, es considerado una proeza que no todos se atreven a hacer. Por eso, ayer el Cuerpo de Infantería de Marina condecoró en Guayaquil con Alas Doradas a un grupo de oficiales que ha practicado esta hazaña más de 100 veces. La condecoración se realizó en la Base Naval San Eduardo , situada al pie de la avenida Barcelona, y fue parte del festejo de los 53 años de fundación de esa institución.

Es un orgullo bien grande para mí como infante de marina recibir este honor, esto me incentiva a seguir perfeccionando mis habilidades y sumando más saltos cuando me toque.

He alcanzado 108 saltos y he conseguido esta estrella. Me siento orgulloso, una vez salté a 27 mil pies de altura y esa es la altura máxima que nosotros podemos alcanzar.

Datos

Historia de la Infantería

En 1825, el general Francisco Pablo de Santander decreta la creación de 2 compañías de Infantería de Mariana destinadas a Guayaquil.

En 1833 esas compañías fueron unificadas.

En 1953, mediante disposición del comandante de la Armada, se dispone la creación de tres compañías de Infantería de Marina, integradas por 500 efectivos que permanecen a bordo de los buques.

En 1962, la Armada crea un nuevo reparto: El Batallón de Infantería de Marina.

En 1963 se une a ese grupo la banda de músicos.