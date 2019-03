Se llama Daniel Salazar, pero todos lo llaman ‘Dany’ como muestra de cariño. Tiene 25 años y es indigente. Desde hace tres años vive en un pequeño espacio de un parque ubicado en la avenida José Vicente Trujillo y Calle F, entre el Barrio Centenario y la ciudadela La Saiba , en el sur de la ciudad.

Con la ayuda de unos vecinos del sector, levantó una choza con gruesos plásticos negros que están apuntalados por palos y piedras, arrinconados a la pared de una casa esquinera.

Allí descansa en las noches y parte de la tarde, luego de hacer malabares con cuatro pelotitas de tenis desgastadas, en medio de cientos de automóviles que a diario circulan por la avenida Vicente Trujillo o la Domingo Comín. Sus piruetas son retribuidas con algunos centavos que le entregan los conductores, muchos de los cuales lo conocen porque circulan siempre por la misma ruta.

Daniel es oriundo del cantón Playas, provincia del Guayas, en donde se dedicaba a la tarea de la pesca. En 2016 se unió a una chica de la misma localidad a quien se la trajo a vivir a Guayaquil, pero a los pocos meses lo abandonó porque este no conseguía trabajo para llevar una vida diferente.

La historia la cuenta el mismo protagonista, un joven delgado, de manos ásperas, melena larga y tatuajes en sus brazos, quien agacha la cabeza, como sintiendo vergüenza por lo que está viendo. “No tengo a dónde ir, ni dinero para pagar una habitación, por eso me he quedado aquí”, responde el indigente al que todos quieren porque a diferencia de otros, no es agresivo y se muestra educado.

El sol y la lluvia de invierno, así como el frío de verano no han podido sacarlo de aquel lugar donde habita con sus inseparables amigos: Brando y Comando, dos perros (blanco y negro) de raza mestiza a quienes hace un año los encontró hambrientos y vagando por las calles y, a pesar de su pobreza, decidió adoptarlos para que no corrieran con su misma suerte.

Tanto él como sus mascotas se han ganado el cariño de la gente del sector, quienes le llevan comida y de vez en cuando le consiguen ‘cachuelitos’ para que gane algo de dinero y pueda comprar alimentos.