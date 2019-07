Se incrementan los controles en Sauces 8, tras un asesinato

Luego de que dos personas fueran asesinadas el sábado 6 de julio, alrededor de las 14:30 en Sauces 8, en el norte de Guayaquil, los controles por parte de la Policía se han incrementado.

“Tenemos la sospecha de que lo ocurrido en este sector tuvo lugar por un ajuste de cuentas, la gente está preocupada. Para evitarlo y reducir su temor hemos realizado operativos que se repetirán en la tarde y la noche, y se mantendrán de forma aleatoria pero permanente”, aseguró el capitán Dennis Novillo, jefe del subcircuito 3 de la Alborada, aclarando que no solo se ejecutarán en el barrio afectado, sino en las diversas ciudadelas que integran su circuito.

Para Ronald Moreano, quien habita en el lugar, el hecho de que se hayan revisado uno a uno los carros y motos esta mañana, sí les ha transmitido paz. “Ver que no se han llevado a nadie o que no han decomisado nada, al menos me hace pensar que la gente mala no vive aquí. Que si pasa algo es por la que viene de otras zonas”, precisó, al tiempo que aseguró que instalará una cámara de seguridad fuera de su domicilio “por precaución”.

A decir de otros habitantes, si bien este hecho ha generado alarma en Guayaquil, no es el primero que sucede en el lugar. “Quizás en los otros, no han matado a nadie, pero el terror igual ha estado latente. Y es que igual te han puesto una pistola en la cabeza o te han perseguido o arrinconado en las peatonales”. De lo que era hasta hace unos 15 años Sauces 8, no queda nada, lamenta.

Según testigos de lo ocurrido el fin de semana, las víctimas se desplazaban en un auto color blanco, cuando fueron interceptadas por dos sujetos que desde una moto les dispararon.

“No queremos que esto se repita. Hace tanta falta que en Guayaquil se invierta porque haya más seguridad. Ningún sitio ya es seguro. Es una pena”, precisó Eugenia Álvarez, propietaria de un negocio en el sector.