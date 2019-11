Mercado ’Gómez Rendón’: inauguración con bajón en las ventas y locales cerrados

Los aplausos por la inauguración del mercado municipal de abastos ‘Gómez Rendón’ se entreveran con el reclamo. En medio del tumulto, formado la mañana de este 18 de noviembre, una mujer estira el cuello y se abre paso con los codos para llegar hasta la alcaldesa, Cynthia Viteri. “Alcaldesa, ayúdenos. No estamos vendiendo nada”, grita para ser escuchada.

No vender implica irse temprano a casa y con poco dinero en el bolsillo, explica Victoria Muñoz. Ella es una de las cinco comerciantes que abrieron su local, hoy, en el horario normal (07:00 a 16:00). Los 17 restantes, que componen el bloque C, se fueron antes del mediodía, según constató un equipo de este Diario.

Algo similar se dio en el bloque D en la zona de proteicos y mariscos. De los 18 locales que suman ambas secciones, once cerraron antes de las 12:30. En esa sección, el argumento de los comerciantes es el mismo, no hay ventas.

“Ellos ( los comerciantes) a las 11:00 ya se van porque no venden nada. Ese mercado en la calle no debe existir, deben buscarles un espacio a los comerciantes en la red de mercados. Los reubicaron de una calle a otra calle, eso no es así”, manifiesta Muñoz.