Un juez ordena reabrir el Hospital Neumológico

La acción de protección que los trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela interpusieron el 3 de enero, luego de que fuera clausurado el 8 de diciembre, finalmente obtuvo un resultado. El juez que lleva la causa ordenó el pasado 20 de noviembre que las puertas se abrieran dentro de cinco días laborables. Y que con ello también sean restituidos los 247 trabajadores que hasta entonces habían cumplido sus labores en diferentes casas de salud.

“Finalmente se hizo justicia”, expresó ayer el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores, Stalin Merchán, al hacer hincapié en que con la medida ha quedado demostrado que “jamás debió cerrarse” el Neumológico, que fue clausurado por no manejar adecuadamente sus desechos, conforme lo estableció la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

“El centro tenía hasta la Acreditación Canadá Internacional, estuvo en el ranking de Índice de Gestión Estratégica, fue considerado el mejor entre los hospitales que han cumplido con los propósitos de calidad, y de un momento a otro pasó todo esto”.

Según el documento, la decisión de clausurar temporalmente el lugar puso en peligro la vida de los pacientes, tanto de los que estaban internados como de los que requerían atención médica especializada. Esto, pese a que los 85 internos fueron atendidos en los diferentes hospitales de la ciudad.

La presidenta de la Asociación de Ayuda Mutua Martha Gutiérrez, Gladys Putiales, aplaude la decisión del juez, sobre todo porque asegura que los pacientes actualmente no tienen una atención prioritaria.

“En el Hospital de Infectología y en el del Guasmo no atienden bien a nuestros enfermos. Los regresan a casa, les alargan las consultas para otro día. Nos ha tocado ver este tipo de situaciones. Eso no puede ser”, defiende la activista y recalca que es urgente que exista un espacio físico donde se trate con calidad y calidez a los afectados por esta dolencia.

La organización que preside espera que se escuche la resolución del juez y que sea acatada por el Ministerio de Salud. “El hospital fue cerrado por un mal manejo de la parte administrativa. Un hospital no es un bar, hay seres humanos que necesitan atención. No debió cerrarse así”, insiste.

El dictamen del juez posee 21 páginas que apoyan la postura de los defensores de la reapertura del hospital. “Resulta inentendible y contrario a toda lógica que se pretenda garantizar el derecho a la salud consagrado en el texto constitucional cerrando el único hospital en la ciudad dedicado a combatir la tuberculosis y otras afecciones pulmonares, ya que es evidente que el plan de contingencia accionado por las autoridades no ha sido desarrollado de la mejor manera”, reza una parte del documento.

Francisco Andino, exministro de Salud y miembro del Foro Permanente de la Salud, recibe con beneplácito la orden del juez. “Hay que tener una reflexión desde la visión hipocrática de la salud. Los viejos maestros nos enseñaron a no hacer daño. Todo el mundo proclamaba que no era correcto el cierre del hospital, al menos hasta tener un lugar adecuado; no se cumplió y al final fue un juez y no un médico quien reaccionó”, comenta.

Le preocupan los rumores sobre el desmantelamiento del hospital que Salud aún no desmiente. “No se puede desvestir un santo para vestir otro. El incumplimiento de una acción judicial conlleva a desacato. Es necesario que existan elementos jurídicos que garanticen un bloqueo ante la posible intención de tapar algún dolo. Si esto está ocurriendo, la situación es mucho peor”.

Esta mañana, varios protagonistas de la lucha por reabrir el Neumológico ofrecerán una rueda de prensa. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, por su parte, apelará la orden del juez.

Autoridad

El silencio de Salud

Respecto al tema, EXPRESO solicitó una entrevista a la Coordinación Zonal 8 de Salud, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Mediante un cuestionario, previamente solicitado por el departamento de comunicación de la entidad, este Diario quiso conocer, además de su postura frente al hecho, cuándo serían atendidos los pacientes, cuál es el estado actual del hospital y qué pasará entonces con la idea de convertir el lugar en un centro para tratar adicciones.

Esta última es una propuesta que fue lanzada en julio pasado por el entonces gobernador Francisco Cevallos y que recibió el apoyo de la ministra de Salud, Verónica Espinosa.

Detalle

Los efectos del cierre

Según el documento, el hecho de que los empleados sean removidos y reubicados de manera dispersa en otras centros, impidió que estos desarrollen su derecho a la sindicalización, reconocido por el mandato constitucional y también por instrumentos internacionales de derechos humanos.