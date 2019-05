“El relleno de Urdesa con el cerro fue un pecado”

Con un diálogo que atraviesa la historia de la ciudad y apoyándose en mapas, el arquitecto Milton Rojas Mosquera relaciona los problemas de Guayaquil, como las inundaciones recurrentes, con la falta de planificación urbana o de ejecución a través del tiempo.

- Luego de realizar su estudio sobre los procesos urbanos de Guayaquil (que comprende desde el asentamiento definitivo hasta la actualidad), ¿considera que el terreno de la ciudad estaba apto para ser habitado? Esto, teniendo en cuenta que era sumamente bajo e inundable, un terreno en el que entraban las filtraciones del río Guayas...

- No, puesto que si observamos la planimetría de 1970, se denotan las cinco penetraciones del río Guayas, que nacen del cerro hasta la calle 9 de Octubre. Antes en la ciudad había tres cerros: el Santa Ana, del Carmen y el San Lázaro, que precisamente fue desapareciendo de a poco. Fue en la década de los treinta cuando el Municipio contrató el relleno de la ciudad.

- ¿Y cuál es su punto de vista respecto a este? ¿Fue el adecuado?

- En Guayaquil tenemos un terreno mal tratado porque en su mayoría todo ha sido rellenado, sin técnica y con material de mala calidad, como pasa en el suburbio del suroeste. Por ejemplo, hay rellenos que tienen más de cien años y aún se sigue construyendo sobre ellos.

- ¿El material de las construcciones también afecta al suelo?

- Las características geográficas de la ciudad no permitieron desarrollar construcciones en piedra. Francisco Requena, el primero en dibujar un plano de Guayaquil, relata que el terreno era bueno y que por eso las construcciones tenían que realizarse en madera y materiales livianos; que contribuyeron a que los incendios de la época se desarrollen de una manera más grande. De allí que para evitarlo, los habitantes tuvieron que cumplir con algunas medidas como separar la cocina del hogar e ingresar a ella a través de un puente.

- ¿Cómo afecta este relleno a las construcciones de ahora?

- Con inundaciones. Urdesa fue un pantano, y el cerro de Urdesa era mucho más completo y alto, porque llegaba hasta el estero Salado; por eso se tuvo que derrumbar gran parte de él para rellenar lo que hoy es esa ciudadela.

- ¿Considera que fue una buena técnica hacerlo?

- Eso, desde el punto de vista actual de sostenibilidad, no deja de ser un gran pecado, pero ya fue hecho.

- Y la solución es...

- Toda cuestión podría tener solución técnica, pero necesita dos cosas: una solución política obligatoria y conseguir los recursos adecuados, y eso cuesta bastante.

- ¿Qué faltó?

- Guayaquil es una de las ciudades más propensas, en el mundo, a sufrir desastres por inundaciones. Desde los años ochenta se tuvieron planes maestros sobre alcantarillado, agua potable y evacuación de aguas lluvias, pero nunca se realizaron porque no hubo decisión política. Todo se avanzó a retazos.

- Entonces, si los rellenos no son buenos, ¿las estructuras antisísmicas pueden ceder en algún momento?

- Los desastres naturales no son predecibles, por eso es que no podemos decir que una estructura es antisísmica, sino que tiene elementos que permiten soportar mejor.

- ¿A qué se refiere?

- Ya no se utiliza este término, porque no hay estructura que impida sentir un sismo. Hay técnicas que se han implementado en la ciudad, con las cuales cuando viene el sismo la estructura puede moverse y flexibilizarse, o si no se rompería. Por ejemplo, Chile es zona de terremotos y tiene el edificio más alto de Latinoamérica.

- ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar ahora?

- El suelo tiene sus dificultades. Desde el punto de vista técnico, no se debería exagerar con la colocación de nuevas estructuras.

- Teniendo en cuenta que la urbe es una mezcla de estilos de diferentes lugares, pero que conserva su esencia, ¿cuál es el diseño que primó en las estructuras antiguas guayaquileñas?

- El neoclásico se destacó a finales del siglo XIX y en la década de los treinta surgen edificaciones más limpias y más regionalistas en Guayaquil, antes que en Quito.

- ¿Se estableció alguna regularización?

- A fines de los 40, en el centro, surgieron edificaciones de altura. Por ello fue necesaria una regulación que fue creada a inicios de los 60: propiedad horizontal. Las primeras edificaciones fueron Gran Pasaje y el edificio Propiedades.

- ¿Qué política pública faltaría establecer?

- A largo plazo, faltan políticas públicas que atenúen el cambio climático a nivel nacional.