Foro sobre inseguridad ciudadana y carcelaria se realizó en la Universidad Católica

“Cuando se lidera bien a la familia, se puede liderar cualquier situación”, explicó en su ponencia el contralmirante Livio Espinosa, director del centro de Estrategia y Liderazgo de la Armada Nacional.

Espinosa fue uno de los cuatro expositores del foro ‘Los desafíos frente a la inseguridad ciudadana y carcelaria’, que se realizó este miércoles en la Universidad Católica de Guayaquil.

Para el especialista, una de las claves para frenar o disminuir la inseguridad en el país es el liderazgo. Desde su análisis, son los municipios los que deben tomar la batuta contra los delitos, más que la Policía Nacional.

“Falta liderazgo por parte de los alcaldes. Porque si no hay seguridad en las ciudades, no hay turismo y no hay desarrollo”, advirtió. Y aseguró que el liderazgo se crea y se desarrolla en el hogar.

Por su parte Carlos Esterella, internacionalista y también expositor del acto, hizo hincapié en la falta de medidas de seguridad para el ingreso de migrantes en Ecuador, como no pedir pasaportes y visas a ciudadanos de ciertas naciones.

Esto, según Esterella, permite el paso de buenas personas; pero también de antisociales, lo que agrava la inseguridad.

Jorge Villacreses, experto en seguridad, hizo énfasis en la implementación de equipos como medidas de seguridad, entre esas, mencionó la colocación de cámaras de reconocimiento fácil en los espacios públicos y escuadrones de drones que vigilen las zonas más peligrosas del puerto.

Finalmente, Héctor Rodríguez, sargento mayor de la Infantería e Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, se centró en la crisis carcelaria y recalcó la importancia de la educación académica y formativa de los vigilantes de seguridad en las prisiones.

“En Estados Unidos los vigilantes de las cárceles regresan cada año a la academia a actualizar conocimientos y preparación”, dio un ejemplo. A la Asamblea acudieron representantes de varios instituciones, entre ellas del Municipio y Policía Nacional.