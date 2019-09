“Solo falta ver en Guayaquil al hielero del Chimborazo”

“No sé qué ha pasado con Guayaquil, que más parece que viviera en el páramo. El viento me estremece, duermo con tres colchas, no salgo sin medias, me duelen los huesos. Es como si la ciudad se hubiera tomado en serio aquella frase tan nuestra de ‘pongamos el aire en 16 grados para morirnos de frío’”, relata Carlos Andrade, habitante de la ciudadela Urdesa Norte, mientras se dirige a su trabajo cubierto en una chompa de lana.

Como Andrade, quien reconoce haber llegado a tiritar más de una vez a causa del clima, piensan otros guayaquileños. “Por cómo andamos, aquí solo hace falta ver a Baltazar Ushca (el último hielero del Chimborazo) caminando por nuestras calles. Y es que hace tanto frío, que hay hasta neblina”, asegura Irene Zumba, residente de la ciudadela El Paraíso, donde al igual que en vía a la costa se observa una bruma inusual que cubre los cerros.

“La temperatura está más baja que otros años. Y siempre en las noches”, piensa. Y no se equivoca.

Según explica Boris Malavé, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), basándose en los reportes de agosto y lo que va del mes, si bien entre las 07:00 y las 19:00, las temperaturas máximas fluctúan entre los 28 y los 31 grados centígrados; las más bajas, durante las doce horas siguientes, alcanzan hasta los 18 grados centígrados. Sintiéndose incluso una sensación térmica aún más baja, de 16 o 17 grados.

“Este año la temperatura está por debajo de los valores normales esperados, que otras veces ha sido de 21 grados como mínimo”, precisa. Según Malavé, esto se da por la interacción de la corriente de Humboldt, “que es muy fría”; y la APS Alta semipermanente del Pacífico Sur, que es un sistema de alta presión compuesto por aire frío y seco. Lo que da cabida, además, a la brisa marina.

De allí que se siente más viento en las zonas cercanas al río Guayas o al estero Salado, especifica. En Puerto Hondo, donde existe un ramal del estero, al igual que en el sur, “sobre todo en la zona del Trinipuerto”, la temperatura que se refleja es la mínima (18).