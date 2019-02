MAE y Arcom inspeccionaron tres canteras en vía a la Costa

Representantes del Ministerio del Ambiente (MAE) y de la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom) inspeccionaron tres canteras situadas a lo largo de la vía a la Costa, este viernes 15 de febrero de 2019. Por primera vez, las dos entidades gubernamentales realizaron el recorrido en conjunto.

El objetivo de la revisión fue constatar que las concesionarias mineras estén funcionando dentro del área legal, sin afectar al medio ambiente, además de contar con los permisos ambientales otorgados por el MAE o por el Municipio.

En enero pasado, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, remitió una carta al ministro del Ambiente, Marcelo Mata, oficializando su pedido de clausura a las canteras que funcionan sin licencia ambiental; esto luego de que EXPRESO publicara las molestias y afectaciones a la salud que las minas causaban a los residentes de las urbanizaciones asentadas en esa vía.

Las revisiones se hicieron a canteras situadas frente al conjunto residencial Puerto Azul, una de las ciudadelas afectadas. “Verificamos los desechos peligrosos y que las minas no ocupen áreas naturales protegidas. En este recorrido ninguna incumple aquello. La última en revisar, la mina Adriana, está en proceso de licenciamiento”, indicó Marco Villegas, director provincial del Guayas del Ministerio del Ambiente.

Por su parte, Pablo Rodríguez, coordinador Regional de Guayaquil de Arcom, mencionó que “los permisos de las minas están actualizados; pero evidenciamos que en las minas San Francisco y Lorena había una falta de técnicas de filtración; y Lorena no cuenta con oficinas administrativas, lo que pondremos en el informe”.

Los funcionarios pretenden revisar las 33 concesiones mineras de material no metálico situados en la zona, de las cuales 29 no cuentan con permisos ambientales. Luego del reporte, las canteras que no cumplan con alguna regla establecida para funcionar deberán responder a un proceso administrativo.