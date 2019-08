El Municipio espera desintoxicar de las drogas a 3.600 personas

‘Aron’ (nombre protegido) tiene 21 años y hace dos empezó a fumar marihuana y ‘plop’ (crack). El hombre frota sus manos, retuerce una sonrisa y baja la cabeza mientras se lo cuenta al doctor que lo atiende en la primera Clínica Móvil de Desintoxicación de Drogas municipal, inaugurada en Bastión Popular este lunes 12 de agosto de 2019.

La adicción por las drogas llevó a ‘Aron’, incluso, a robar para consumir. “Yo gasto 20 dólares diarios en el consumo y no me alcanza la plata. Decidí venir a la rehabilitación porque no quiero que mi mamá sufra”, relata el primer paciente de la unidad.

Su madre, ‘Viviana’, no puede contener las lágrimas. Se siente culpable —explica— de que su hijo haya “caído en el vicio”; pero también tiene la esperanza de que deje de consumir. “No quiero seguir pensando en qué le puede pasar a mi hijo por las calles, que un día me llamen y me digan que algo le pasó”.

Martha Santos, directora de Salud del Municipio, explica que al año se atenderá a cerca de 3.600 pacientes. “Esto es parte del convenio que firmamos con el Ministerio de Salud la semana pasada”, cuenta.

El convenio indica que el Municipio se hará cargo de la desintoxicación de los pacientes; el sistema de salud público, del proceso de rehabilitación.

Los miércoles, la clínica móvil atenderá casos de desintoxicación. El resto de días se atenderá en medicina general y psicología, indica Santos.

Para acceder al servicio, los interesados deben inscribirse en esta página web. El paciente tendrá que llenar un cuestionario para que los doctores tengan un perfil previo, asimismo es requisito ir acompañado de un familiar y comprometerse al tratamiento.