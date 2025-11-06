Guayaquil: así se vivió la final de la Competencia de Huecas 2025 en el Malecón 2000

El evento triplicó el consumo diario y celebró el séptimo aniversario del Mercado del Río

El séptimo aniversario del Mercado del Río se celebró con la final de Huecas 2025.

La gran final de la Competencia de Huecas 2025 volvió a encender el Malecón 2000 con el sabor auténtico de la gastronomía ecuatoriana. Más que un concurso, fue una fiesta que rindió homenaje al trabajo de las familias que mantienen vivas las recetas tradicionales y a la identidad culinaria que une al país.

RELACIONADAS Festival de las Sopas enciende el sabor en el Mercado del Río

Durante la jornada, decenas de visitantes recorrieron los espacios del Mercado del Río entre aromas, música y aplausos. Cada plato contó una historia distinta, y cada comensal fue parte de una experiencia que reafirma a Guayaquil como capital gastronómica del Ecuador.

Siete años de sabor y tradición

“Hoy celebramos Mercado del Río, nuestro séptimo aniversario”, destacó Nicolás Romero, presidente del centro gastronómico. “Hace siete años se fundó con la idea de convertirse en un ícono de la gastronomía ecuatoriana y una plataforma para mostrarla al mundo”.

Romero recordó que esta quinta edición de la Competencia de Huecas es el festival más antiguo del recinto y una tradición esperada por los guayaquileños. “Cada restaurante presenta sus tres mejores platos y es el público, mediante una papeleta electoral, quien elige a los ganadores. Eso celebramos: la participación y el amor por la cocina local”, afirmó.

Una competencia con alma guayaquileña

Festival del Camarón 2025: más de 150 platos y cocina en vivo en el Mercado del Río Leer más

El directivo explicó que esta edición reunió a 14 huecas y cerca de 50 platos entre propuestas tradicionales, innovadoras e internacionales. “Esperamos que tanto los turistas como todo Guayaquil vengan y prueben estos platos, algunos nuevos, otros creados especialmente para el evento”, expresó Romero.

La Competencia de Huecas nació con el mismo espíritu del festival Raíces: motivar a los cocineros populares a innovar, competir y mantener viva la memoria gastronómica del Ecuador. “Es otra forma de ver la cocina, distinta, pero igual de importante”, añadió.

Más allá del sabor, una estrategia turística

Romero también enfatizó el impacto económico y turístico de estos encuentros. “El consumo diario en los días del festival se triplica y, en algunos años, hasta se cuadruplica”, comentó. “Cuando un evento está bien hecho, con un concepto claro, contribuye directamente al crecimiento del turismo”.

El presidente del Mercado del Río consideró que estos festivales son parte esencial de una estrategia que debería unir al sector público y privado para fortalecer el turismo gastronómico en Ecuador. “Nosotros hacemos nuestra parte desde la gastronomía”, concluyó.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ