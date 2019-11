Gremio médico crea un proyecto que apunta a mejorar el sistema de salud

Los representantes del Foro Permanente de Salud proponen un cambio. Una transformación que implica mejoras en las condiciones sanitarias y sociales, precisamente para beneficiar a la población. De todas las edades.

La mañana de este viernes 15, en el auditorio del Colegio de Médicos del Guayas, ubicado en las calles Azuay 709 entre Lorenzo de Garaycoa y Noguchi, los directivos del Foro entregaron al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, un proyecto que apunta a crear nuevas estrategias para el tratamiento y prevención del consumo de drogas, a mejorar la atención primaria y a prevenir el cáncer de cuello uterino a través de, por ejemplo, más campañas de prevención.

“Queremos que los gobiernos autónomos descentralizados se enfoquen en estos temas. El mejoramiento de las condiciones sanitarias, la reducción de la morbilidad, la mortalidad y la vulnerabilidad desde el autocuidado, a través de los cambios en el estilo de vida y la implementación de los servicios básicos con un entorno saludable, daría como resultado la reducción de la mortalidad de la población por encima del 62 %, con 15 veces menos del coste de inversión”, explicó el exministro de salud Francisco Andino, miembro coordinador del Foro Permanente, al hacer hincapié en que a esas entidades les corresponde enfocar sus planes de trabajo a la dotación de agua potable y su correcto uso, así como a la adecuada disposición de desechos sólidos.

El correcto uso de las aguas interviene directamente en el medio ambiente saludable, en el control de enfermedades diarreicas y producidas por vectores, la nutrición infantil, la disminución de la parasitois intestina, precisó.

Durante el encuentro, al que asistieron además especialistas de distintas casas de salud y estudiantes de medicina de Guayaquil, la psicóloga y experta en adicciones Julieta Sagnay, se refirió al tema de las adicciones. Hizo énfasis en la necesidad de que se cambie la metodología de tratar a los adictos y más aún, hizo un llamado a que los hospitales -todos- abran sus áreas para rehabilitarlos.

“La familia ya no cree en los hospitales y prefiere meter a su hijo a un centro clandestino porque el hospital no le responde. Los padres están cansados de que a sus hijos les administren solo complejo B. Esto ha pasado por 10 años y la metodología que se ha utilizado ha sido solo del área psicológica, sin antes desintoxicarlo”. Eso no se puede hacer más, advirtió. “No se puede aclara un cerebro, si antes no se lo sana...”.

“El narcotráfico y microtráfico debe eliminarse. Y si eso implica, eliminar la tabla del consumo o cambiar el concepto de esta, hay que hacerlo”, agregó Andino.

Sobre la propuesta, que ha sido elaborada por médicos de diferentes áreas y de distintas partes del país, Sonneholzner aseguró que la analizará. “Hay que tener más responsabilidad de hacer lo correcto y se lo puede hacer con el proyecto que hoy presentan. Las autoridades locales tienen la competencia del agua potable y alcantarillado, y esa es la principal inversión en prevención. Un dólar invertido en agua, son 10 dólares que nos ahorramos en salud. Y es allí a donde hay que apuntar”, agregó.

Los directivos del Foro esperan que, con este primer paso, la propuesta esté incluida en las mesas del diálogo, para dar inicio al cambio.

Actividades puntuales a realizar para cumplir con los objetivos

- Fortalecer los sistemas de los desechos sólidos, agua potable y alcantarillado

- Fortalecer la construcción de los sistemas de agua potable y agua segura, y de redes de distribución intradomiciliaria.

- Crear un proyecto de procesamiento de basura donde se obtengan recursos económicos de estos desechos.

- Construir fábricas procesadoras de basura.

- Crear la Dirección de Acción Social Salud y Educación Dasse en los GAD´S.

- Destinar el 10 % del presupuesto de los municipios para la acción social.