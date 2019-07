Pizza, hamburguesa y hasta lasaña de cangrejo se preparará en Naranjal

El próximo 4 de agosto de 2019 se realizará el Festival Gastronómico del Cangrejo Rojo 2019 en Naranjal, así lo anunciaron la mañana de este jueves 18 de julio, autoridades municipales del cantón guayasense.

Según Luigi Rivera, alcalde de Naranjal, habrá más de 40 puestos de comida preparada con el crustáceo, tres que serán de comida típica y 30 de artesanías. Atraídos por esta variedad, se espera la llegada de más de 30.000 turistas locales e internacionales, lo que dejará una ganancia de cerca de $200.000, señaló Marcos Suárez, director de turismo municipal.

Mientras tanto que, la recaudación que se logre, conforme indicó Rivera, servirá para el desarrollo de obras relacionadas a la acción social en el cantón.

Enfocado, cazuela, ensalada, ceviche, arroz, torta, pizza, hamburguesa y hasta lasaña, serán algunos de los platos cuya materia prima será el cangrejo rojo.

La Asociación de Chefs de Ecuador (ACE) realizará, esta tarde, una capacitación a los emprendedores naranjaleños con el objetivo de que aprendan reglas básicas sobre higiene, manipulación de alimentos y preparación. “Con tantos brotes de bacterias hay que evitar que el producto se afecte con este tema. Por ejemplo, enseñaremos que, quien sirve la comida, o la prepara no puede cobrar”, explicó Luis Cedeño, director del ACE Guayas. Así también se capacitará respecto a los costos del producto, “para que el cliente no se sienta afectado y para que el emprendedor no pierda”, precisó.

Además de gastronomía, en este evento también habrá concursos como la pata más gorda y el que resiste la mordedura de un cangrejo, shows musicales y venta de sartas de cangrejo vivo.

Respecto a la seguridad, Rivera, aseguró que se ha coordinado la asistencia de 120 agentes de la Policía Nacional.