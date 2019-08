El IX Festival Intercolegial de Cine estará ‘de película’

“Desde pequeño me ha gustado el cine y a futuro quisiera llegar a ser director, pero la verdad es que ser camarógrafo también me ha gustado”, dice Allan Endara, alumno del Liceo Los Andes, de Guayaquil, al referirse a la experiencia que ha tenido en los talleres.

Me parece una oportunidad excelente, que enseña mucho. Hasta ahora siento que he aprendido mucho en todos los talleres a los que he ido. Me parece superdivertido.

Claudia Patiño, estudiante del colegio Balandra Cruz del Sur