La primera vez que Nathaly Calle escuchó la palabra microcefalia tenía 10 semanas de embarazo. Toda la felicidad de su estado y de los preparativos para su boda, que sería una semana después, se eclipsaron por la angustia que desde ese momento le estremeció el corazón.

Su piel se había poblado de una especie de sarpullido, un rash, le dijo el médico que la atendía. Ella pesaba que era por los nervios del matrimonio, pero no, había una probabilidad de que le hubiera picado un mosquito, uno con Zika.

El especialista llamó al Instituto de Infectología para tomar muestra de la sangre de la futura mamá y confirmar si ese era el motivo de la alergia. Pero nunca le confirmaron nada. De hecho, durante toda la gestación creyó que su hija crecía con normalidad en su vientre.

La doctora le dijo que no se preocupara, pero era inútil, la guayaquileña, de 26 años, no dejó de pensar en aquella palabra durante todo el embarazo.

Había escuchado sobre el Zika, y que este virus aumentaba la probabilidad de que bebés de madres infectadas nacieran con microcefalia y daños cerebrales, pero jamás pensó que eso le ocurriría a ella.

“Ninguna persona jamás está preparada para que le digan que su bebé nacerá mal. A mí me dijeron que mi bebé sería un vegetal y que se iría pronto”, dice la joven y enseguida le canta a su niña, que el 22 de noviembre cumplió su primer año de vida.

Efectivamente, Martina nació con microcefalia, daño cerebral severo, lisencefalia, calcificaciones cerebrales, ventrículos dilatados, Síndrome de West... la lista de afecciones, por culpa de una sola picadura de mosquito, parecía interminable y a Nathaly y su esposo Mario Ayerve les destrozaba el alma.

Sin embargo, a pesar de que los especialistas que la atendieron tuvieron la sospecha de la existencia del virus, le confirmaron que su bebé tenía la cabecita pequeña solo una semana antes de dar a luz.

Nathaly asegura que, a pesar de que acudió al Instituto de Infectología, nunca le mostraron los exámenes que le realizaron cuando ella tenía apenas dos meses y medio de embarazo.

“Yo, por mis creencias, jamás hubiera pensado en no tener a mi bebé aunque supiese que nacería con microcefalia, pero al menos me hubiera preparado para recibirla. El golpe no hubiera sido tan duro”, se lamenta la chica y añade que tampoco hay suficiente información sobre la enfermedad y sus consecuencias.

Ella vive en Sauces, donde hay más mosquitos que moradores, exagera. A pesar de que ha pedido que realicen campañas de fumigación, esto no ha ocurrido.

Una vez que secó sus lágrimas y salió de una especie de luto en el que había caído tras el nacimiento de Martina, decidió no lamentarse más y buscar formas para mejorar la calidad de vida de la niña, que es la alegría de su hogar.