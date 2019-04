El arte en el malecón solo es posible con permiso previo

Lo que ocurre en Guayaquil es preocupante, opina el gestor cultural y director del Instituto Cultural Nuestra América , Miguel Cantos. “No logramos entender que el espacio público sirve para el desarrollo social y cultural. Esto no solo ocurre en el malecón, pasa en parques y avenidas. Bajo el argumento de mantener las buenas costumbres y el orden, hemos creado espacios con derecho de admisión. No hay lógica”, agrega.

Sobre el uso del espacio público con la condición del permiso, la funcionaria aclara que es indispensable contar con una organización. “Para eso están normados los usos de los espacios , lo que no implica restricción de derechos”. Sin embargo, estos también se alquilan. En el malecón , por ejemplo, se da, aunque Barrios no precisa en los costos ni profundiza en el tema .

Con él coincide el gestor cultural Miguel Cantos. “Esta situación ha generado muchas complicaciones: teatreros, músicos, colectivos, representantes del arte callejero se quedan sin plataformas. Para las fiestas de julio y de octubre, el malecón abre sus escenarios, pero una vez que estas terminan, no hay mayor expresividad. “Lo preocupante es adónde queda la participación cultural del resto de la comunidad”, cuestiona.

Giovanni Burneo, el activista que llevó a artistas a ofrecer un concierto de instrumentos de viento un sábado en la mañana en el malecón, no cesará lo que considera su derecho. “Quieren que cualquier actividad pase por su filtro institucional. Para mí no tiene sentido, el arte no tiene por qué ser regulado, pautado o permitido, y yo no debo pedir permiso por hacer uso de mi espacio público”, insiste.