Bachilleres de años anteriores buscan volver a dar el examen

Por ejemplo, en el caso de que quieran seguir una segunda carrera que no será financiada por el Estado , el aspirante deberá adjuntar el certificado de que está cursando los estudios. Todo este trámite está explicado en la página admision.senescyt.gob.ec/etapa/habilitacion-de-cuenta/.

La plataforma Ser Bachiller estará activada desde las 08:30 de hoy hasta las 23:30 de mañana, solo para aquellos estudiantes que rindieron el examen en una convocatoria pasada, que aceptaron un cupo en una institución de educación superior y no lo utilizaron.

Diego León, de 23 años, se graduó de bachiller hace tres. Después de varios intentos, en el 2018 consiguió un cupo para estudiar la carrera de Psicología en la Universidad de Guayaqui l. Aunque decidió aceptarlo, no se matriculó porque él desea estudiar Arquitectura.

Él aceptó el cupo, pero no se matriculó porque le salió un trabajo. “Necesitaba ayudar a mi familia, por eso opté por trabajar”, cuenta el joven, quien ahora que tiene una estabilidad laboral y unos jefes que lo apoyan, quiere volver a realizar la prueba para ingresar al sistema de educación superior. “Esta vez sí voy a seguir hasta el último. Es importante seguir una carrera que te permita abrirte camino”, comenta.

Si el aspirante no está en ninguno de los casos que señala el enlace, lo más recomendable es que haga una llamada telefónica a la Senescyt o se acerque directamente a las oficinas, ya que las solicitudes de habilitación de cuenta que lleguen a destiempo no serán validadas.

Hace tres años, cuando postulé, me dieron un cupo para Gastronomía que estaba en quinto lugar en el orden de prioridad. Lo acepté, pero no me matriculé.

David Litardo quiere estudiar Medicina Veterinaria