Fiesta en el MAAC por los 199 años de vida del Guayas

Esta mañana el escenario del MAAC tuvo más color que nunca. Frente a un auditorio repleto de personas y con las luces a trajes folclóricos que hicieron alusión a sus raíces; empezaron a bailar. El acto fue realizado por la Dirección Provincial de Turismo, por los 199 años de la provincia del Guayas, que se cumplen el 8 de noviembre.

Contando un breve relato de cómo surgió cada cantón y dando detalles de sus costumbres, gastronomía, leyendas y rincones que hacen rico su turismo; el acto incluyó la actuación de bailarines que, por ratos, dejaron de lado sus movimiento para actuar: recitar un amorfino, lanzarse al piso con una pequeña tina para simular estar lavando ropa a orillas del río, o hasta para lanzar una broma.

Ese fue el caso del grupo folclórico de Durán, cuyas integrantes, por un lapso de 10 minutos, que duró su presentación; llenaron de risas el auditorio. “Que hayan simulado ser un grupo de comadres, que lavaban desde ropa hasta los interiores, también de la época, me hicieron reír muchísimo. Me divertí tanto porque no es común ver esto todos los días. Me encantó”, dijo una y otra vez Nancy Guaranda, una de las espectadoras que se encontraban en el lugar junto a sus hermanas.