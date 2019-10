Los e-sports, un mundo que crece en Guayaquil

La final del World 2017 de ‘League of Legends’ rompió récords de vistas (75 millones de espectadores) y superó por mucho al mejor partido de la NBA (22 millones).

Ser profesional en los e-sports no es tan fácil como podría parecer. Se necesita de muchas horas de dedicación para dominar el juego en el que se quiere competir y para esto existen los denominados ‘modos competitivos’ o clasificatorios.

Además, señala que en Guayaquil se ve un aumento considerable de jóvenes que se encaminan a los e-sports , pero ya no solo por diversión, sino en busca de la denominada profesionalización, algo a lo que ellos como equipo también aspiran.

Danny Centeno (20 años) lleva dos años y medio jugando ‘League of Legends’ . Es capitán del equipo SKG (Sly Knight Gaming). Explica que estar dentro de un equipo y de un juego que es considerado como deporte electrónico es complicado, ya que en varias ocasiones sus horarios de estudios coinciden con los horarios de práctica.

En Guayaquil, los e-sports o deportes electrónicos van tomando forma gracias a los diferentes torneos que organizan distintas compañías. Pero no solo se trata de simples juegos con campeonatos , sino más bien de una oportunidad de obtener interesantes ingresos económicos para muchos jóvenes.

Campeonatos

Los torneos más populares

En la actualidad, a una decena de videojuegos se los considera deportes electrónicos. Estos son: ‘League of Legends’, ‘StarCraft’, ‘Dota 2’, ‘Call of Duty’, ‘Overwatch’, ‘FIFA’, ‘PUBG’ ‘Hearthstone’, ‘Smash Bros’ y ‘Fortnite’. De este último juego es el torneo más reciente para los E-sports. Los campeonatos, ligas y mundiales más importantes son los que corresponden a los videojuegos ‘Dota 2’ y ‘League of Legends’.

Este último se caracteriza por su modalidad competitiva basada en la escala Ligas Menores, Ligas Mayores y Mundial.