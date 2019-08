Samuel Reyes: “Urbaser no es una empresa que tenga problemas con la ley”

Urvaseo recolectará los desechos de Guayaquil durante siete años. ¿Pero qué historial tienen las empresas que la integran? La primera de ellas es Valango (en un 49 %), una empresa que participa de la limpieza de la urbe desde 1994 junto a Vachagnon, y en 2010 se unió con la compañía constructora Hidalgo e Hidalgo (investigada en el pago de sobornos de Odebrecht en Ecuador) para el mismo fin. La segunda empresa es la española Urbaser (en un 51 %), que antes de cambiar de propietario fue investigada por sospechas de coimas a través de una fundación, a cambio de la adjudicación de contratos del servicio de recolección de residuos en ayuntamientos españoles.

- Valango lleva más de dos décadas con el contrato de recolección de desechos en la ciudad. ¿Qué tiene de nuevo este contrato? ¿Hay cambios?

- Sí, claro. Primero, algo que es un magnífico cambio es la incorporación de (14) vehículos pequeños. Estos permiten llevar el servicio de recolección puerta a puerta a todas las zonas de Guayaquil que, por las características viales, no permiten el ingreso de un recolector grande. Estos van a estar por el norte y por el sur. Por ejemplo, en las herraduras del norte en donde la recolección es nocturna, donde el ancho de la vía no permite el ingreso del recolector grande, ahí va uno pequeño. También en las riberas del Estero, en el sur, ahí van los pequeños.

- La falta de frecuencias de recolección ha sido un tema criticado por la ciudadanía ¿Hay un plan al respecto?

- Yo siempre he dicho que la recolección que tiene Guayaquil, en términos costo-beneficio, es no solo la mejor del país sino posiblemente de toda la región. Cuando vemos el servicio de Guayaquil y lo comparamos con Quito, vemos que Quito tiene menor frecuencia y cuesta más del doble. (...)Quito genera 2.800 toneladas diarias de basura (Guayaquil 4.000) y está tremendamente caro; es claramente un modelo deficiente: con menor frecuencia y menor cobertura, porque no trabajan los domingos ni feriados. En cambio, en Guayaquil se atiende todos los feriados. Se establecen frecuencias, sí, porque es una forma de optimizar los recursos. Si Guayaquil duplica las frecuencias, el costo se duplica.

- ¿Se ha pensado entonces en aumentar el número de unidades (flota)?

- En el contrato de Puerto Limpio, el Municipio consideró 81 unidades; en el contrato actual de Urvaseo, el Municipio está considerando, voy a redondear, 125 unidades. A nivel de gente (personal), Puerto Limpio inició con 2.300; ahora estamos hablando de casi 2.700 personas. Entonces sí hay incrementos de flota y de personal porque la ciudad ha crecido

- ¿Y la posibilidad de tener una recolección segregada desde el hogar (desde la fuente), como entiendo que se hace en otras ciudades del país como Loja?

- Es más cara. Si yo tengo hoy día un recolector y mañana quiero hacer una recolección segregada, voy a necesitar dos recolectores, entonces voy a duplicar la inversión, la mano de obra y los costos de operación.

- ¿Y valdría la pena pagar por este servicio?

- Creo que debería hacerse un estudio que determine si vale o no vale la pena, pero estoy completamente seguro de que la ciudad de Guayaquil no quiere más impuestos

- Urbaser, una de las empresas que conforman el consorcio Urvaseo, estuvo relacionada (en 2011) con la trama de corrupción denominada ‘3 %’, que implicó sospechas de coimas a ayuntamientos para conseguir la adjudicación de contratos de recolección de desechos. ¿Cuáles son las garantías de que Urbaser no siga involucrada en casos similares dentro del país? ¿Cómo se garantiza que aquello no afecte a la imagen del contrato que actualmente adquirió con Guayaquil?

- Debo aclarar que en el caso al que usted se refirió se está investigando a (la fundación) ACS. Urbaser no tiene relación alguna con esa empresa. La nómina de accionistas se la remitiré apenas me llegue. El señor Florentino Pérez (presidente del equipo Real Madrid) ya no es parte de Urbaser como usted afirma. Ahora es un señor de apellido Yang. Urbaser es una empresa que cotiza en bolsa. Respecto de la investigación que pueda existir en contra de este señor, hay que señalar que Pérez ya no es parte de Urbaser desde hace más de cinco años. Lo único que le puedo decir es que si usted quiere constatar quiénes son los accionistas de Urbaser, yo encantado de la vida se los entrego porque poseo esa información.

- Entonces, ¿quién es el presidente actual?

- Desconozco quién es el presidente de Urbaser, no tengo el gusto de conocerlo. No lo conozco porque si cotiza en bolsa quiere decir que le pertenece a muchas empresas y/o personas. Yo conozco al director a nivel mundial de la gestión comercial. Debe tener un directorio, pero no es el señor Pérez.

- Pero usted como representante debe conocerlo.

- Yo no soy de Urbaser, yo no trabajo para ellos. Yo soy el representante común y único de Urvaseo. Si usted me pregunta quién es Urvaseo, yo le digo que es la unión de Valango y Urbaser, una empresa que cotiza en bolsa.

- ¿Es decir que los problemas que pueda tener una empresa con la que contratan no es algo que ustedes miran?

- Sí, por supuesto que sí. Yo le puedo decir una cosa, vea en el Municipio a ver si es que ellos tienen esa información, pues yo no la tengo. Estoy totalmente seguro de que es una información que saldría claramente a la vista. Además, en el ‘Due Dilligence’ (el debido cumplimiento) Urbaser no es una empresa que tenga ningún tipo de problemas con la ley. No existe nada en contra de Urbaser.