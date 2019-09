Pedro Pablo Duart: “La delincuencia es un tema serio: o todos nos unimos o nos fregamos”

Después de 15 días de haber sido posesionado, EXPRESO dialoga con Duart sobre la situación de inseguridad que enfrenta Guayaquil y las medidas que tomará para reducir los índices delictivos. También se refiere a hechos que generan debate, entre ellos que a los delincuentes no se les esconda más el rostro. Y a los operativos ejecutados de forma conjunta entre policías y militares, en los que paralelamente participa también la Alcaldía, una medida que a la ciudadanía, si bien le resulta oportuna, aún le parece insuficiente.

- Solo en una semana, en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se ejecutaron más de 11.600 operativos en los que se decomisaron armas y se desarticularon bandas. La medida, que responde a la Gran Cruzada de Seguridad, implementada por el presidente de la República, promete frenar el problema. ¿Pero considera que será suficiente?

- Hoy se están haciendo los operativos, sí; pero se está también trabajando de la mano de otros actores, como la academia, los gremios, los municipios, la Prefectura..., porque es responsabilidad de todos que esto funcione y para ello debemos estar sintonizados. Sin embargo, estamos también trabajando en el campo social. Si hay delincuencia probablemente sea porque faltan oportunidades, emprendimiento, educación. Por eso estamos trabajando en varios proyectos, entre ellos uno al que hemos denominado ‘El Gobierno en tu barrio’, en el que trabajaremos con las jefaturas políticas y los ministerios, y capacitaremos a la población para que pueda emprender o trabajar. Vamos a arrancar en octubre, por las fiestas (de Guayaquil). Y por eso se darán unos cambios.

- ¿De qué tipo?

- Por disposición del presidente, los fondos que antes eran destinados a las fiestas de la ciudad (de julio y octubre), ahora serán utilizados para capacitar a las personas. Esto no quiere decir que no vamos a participar de los actos oficiales, simplemente no ejecutaremos los actos lúdicos, que duran apenas un par de horas, para beneficiar a la comunidad de otra forma. Esto también aporta a la seguridad.

- Durante su gestión, ¿cómo actuará en zonas tan críticas como Socio Vivienda, donde prevalece la venta y consumo de drogas y los índices de violencia son altos?

- El área será intervenida. De hecho, la policía está haciendo allí trabajo de inteligencia. Sin embargo, no puedo dar más detalles porque arruinaría el factor sorpresa y la labor que está ejecutando la entidad.

- ¿Pero no será acaso más conveniente que el área sea declarada en emergencia?

- Eso lo determinarán solo los estudios. Si fuera necesario, si eso dicen los resultados, lo haré.

- ¿Por qué salió del Municipio de Guayaquil? ¿Existen diferencias con la alcaldesa Cynthia Viteri?

- Hay ciclos que deben cerrarse. Soy fiel creyente de que cuando cierras ciclos de la manera correcta, llegan nuevos retos que afrontar. Y es lo que ha pasado, cerré un ciclo, asumí varios temas pendientes familiares y cuando todo estuvo encauzado recibí esta propuesta por parte del presidente Moreno.

- ¿Se ha reunido ya con la alcaldesa Viteri para hablar de la situación que enfrenta la ciudad?

- No, aún no he tenido la oportunidad de hacerlo. No he podido reunirme con ningún alcalde, aunque lo haré, con todos. Por ahora, he dialogado con la policía de todas las zonas, con los directivos del ECU-911; he articulado acciones con todos los actores del Estado para luego ya seguir con el resto, incluida la Prefectura.

- ¿Trabajará en algún proyecto específico con la alcaldesa Viteri?

- Apunto a trabajar articuladamente y a que se mantenga la ayuda. Nosotros tenemos buena relación con todos los alcaldes. Por eso con todos abordaremos lo mismo.

- Viteri y los representantes de algunos gremios consideran que, en parte, la inseguridad se agudizó gracias a las leyes “prodelincuenciales” que defienden más al delincuente que al ciudadano. ¿Lo cree así?

- Sí y ese tipo de leyes son las que deben de cambiar. Hace falta endurecer las penas a delitos que involucren asesinatos, violaciones, secuestros; así como también hace falta más apoyo al trabajo de la policía. No es posible que un policía no pueda usar su arma para defenderse, ni tampoco es posible que esté preso por imponer su autoridad. Llegó la hora de que se los respete. Y es que no se lo hace. A nivel nacional, por ejemplo, hay 900 ciudadanos sancionados por escupirles, morderles y pegarles. Eso debe de acabar.

- ¿Pero cómo hacerlo?

- Con leyes que los respalden cuando ejecuten su trabajo y estando pendientes, sobre todo, de ciertos malos jueces y fiscales que liberan a los delincuentes. No puede ser que por unos cuantos, estemos presos en las casas o corramos el riesgo de ahuyentar al turismo, algo que no ha pasado porque las cifras no lo reflejan, pero que podría pasar. Por eso hago énfasis en que el tema de la seguridad es muy serio. Debemos estar conscientes de que todos nos unimos o nos fregamos.

- Usted ha hablado de crear una comisión de veedores ciudadanos que puedan identificar cuáles son los jueces y fiscales corruptos. ¿Cómo lo harán? ¿Quiénes serán estos veedores y cómo los elegirá?

- Aún no lo hemos estructurado, pero deberá estar compuesta por periodistas, representantes de la opinión pública, el ciudadano común. Eso aún está por definirse. Lo que no puede ser es que, como pasó en Durán hace poco, se tenga que detener a un malandro por violar a una adulta mayor y este tenga nueve detenciones. Eso no puede ocurrir. De hecho, yo me comprometo a poner mi firma si tengo que denunciar a un juez.

- Respecto a la reforma al COIP en la cual el Partido Social Cristiano pide que se publique el nombre y el rostro de los delincuentes capturados en delitos flagrantes, ¿qué opina? ¿Lo aprueba?

- Si es en acto flagrante, sí. Estoy cien por ciento de acuerdo. Esto es necesario, un bálsamo para las personas que quieren y buscan reacción y respuestas.

- ¿Qué hará la Gobernación para reducir la venta de drogas en los exteriores de los colegios, que es una problemática que aún no encuentra solución?

- En este punto vamos a pedir la colaboración de la Alcaldía de Guayaquil y del resto de cantones para que no den permiso de funcionamiento a los locales que podrían estar involucrados en el microtráfico. Ya me reuní con la subsecretaria de Educación de la Zona 8 y me dio la lista de los colegios más críticos. Allí los operativos serán constantes, permanentes, y aún estamos analizando si la presencia en estas zonas la fortaleceremos con canes. Aún está en veremos.

- A decir de los expertos, para generar cambios reales en los barrios guayaquileños se debe contar con el apoyo de sus líderes, que son quienes saben a qué son vulnerables. ¿Qué tipo de participación tendrán ellos?

- Vamos a activar todas las jefaturas políticas existentes en el cantón y con ellos vamos a tener una serie de reuniones. Ellos deben ser ‘parte de’. A los líderes vamos a escucharlos para cambiar lo que haya que cambiar y mejorarlo. No hay que trabajar solos. Ni la Gobernación, ni el Municipio, ni la Fiscalía, nadie debe hacerlo solo.

- ¿Y qué pasará con sectores como La Puntilla, donde incluso ahora buceando ingresan a las casas a través del río? Allí se habla de la necesidad de incorporar más lanchas para hacer operativos.

- Hablé con el vicepresidente de la República y entiendo que van a llegar más. Debemos, sin embargo, reconocer que estamos atravesando un gobierno que heredó 10 años de caos y estamos pagando las consecuencias de un mal gobierno, que ha sido el más corrupto de la historia del Ecuador. Estamos haciendo las cosas bien. Obviamente no tenemos la capacidad que tenían los otros y despilfarraron, pero dentro de nuestras posibilidades atenderemos las necesidades que todos los cantones requieren. Dentro de eso, está la adquisición de lanchas.