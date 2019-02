Omar Quintana: propongo salud en lugar de cemento

Un terreno baldío espera en Samborondón la construcción de un hospital. Se trata de un área de 8.000 metros cuadrados que el Municipio donó al Ministerio de Salud, pero que a diferencia de la actual administración, que ha exigido al Gobierno este cometido, el candidato Omar Quintana aprovechará, si gana, para edificar una clínica.

Los 100 mil habitantes que tiene el cantón demandan casas de salud. Actualmente existe un centro médico del ministerio y otro del Cabildo, pero no son suficientes. De allí que el candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano ponga sobre la mesa esta propuesta como la principal de su campaña.

Será una clínica con toda la tecnología de punta, que hará realidad girando el timón de la administración municipal hacia la salud. “Propongo salud en lugar de cemento”, explica en su escritorio.

Quintana es un empresario que ha construido 160.000 metros cuadrados y que puso mano en la edificación del 50 % del estadio Capwell. Su plan es invertir en lo prioritario. Y lo prioritario en Samborondón es la salud, cree.

Con un presupuesto cantonal de 48 millones de dólares, la clínica recibirá directamente del Cabildo $ 5 millones. Se armó una maqueta de 60 camas, pero necesitará una inversión adicional, y él está consciente de aquello.

Pretende por eso que los empresarios de Samborondón se unan a la causa, y, como se hace en varias ciudades, que la obra rinda honor a los inversionistas con adoquines que registren sus nombres.

El lugar tendría un servicio náutico para que los habitantes de los recintos puedan llegar en bote; y un helipuerto que, “a diferencia de lo que se cree, no es para gente rica”. “Será una estación para que las clínicas particulares que sí tengan helicóptero puedan estacionar en casos graves”, subraya.

El proyecto fue ideado por el doctor Roberto Gilbert. Habrá un espacio para adictos, que dirigirá el doctor Wilson Cueva y se atenderá a pacientes bajo contrato. Es decir, se pagará por la atención para hacer sustentable el servicio, “pero serán costos mínimos”, promete.

El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador, Ernesto Carrasco, encuentra risible que Quintana crea que la empresa privada va a aportar. “Hacerle creer a la población que va a haber una inversión privada en salud es falso. Además, el presupuesto del Municipio no alcanzará. El servicio de salud es caro”, sostiene.

Critica también el que quiera incluir un helipuerto. “Está confundiendo nuestra realidad con casos de Estados Unidos. En la misma parte estatal, de Galápagos al continente demoran entre 24 y 48 horas en trasladar un paciente grave”. Y le sugiere presentar un estudio, “porque es bonito hablar de la boca para afuera, pero sin estudio es solo demagogia”.

Washington Ladines, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, es algo consecuente con la propuesta. “Todo intento de sumar camas a la salud del país es bueno. Además, sí hay empresarios altruístas que pueden interesarse en invertir”, defiende.

Sin embargo, no está de acuerdo en que se le quiera cobrar al pueblo. “Una opción sería que la gente de élite pague un impuesto para sostener la clínica, porque la salud debe ser gratis. No se está considerando que la gente de esa zona no tiene ni para pagar un bus”.

Por último, el urbanista y asesor político Luis Alfonso Saltos, cree que la propuesta tiene algunos vacíos y no es concreta a nivel de planificación, ni tiene un análisis del impacto socioterritorial. “Esta idea incurre en los errores típicos de la planificación tradicional, de creer que un proyecto puede solucionar toda una necesidad”, opina.

En las zonas rurales de Samborondón, cualquier propuesta suena bien. El coordinador del recinto San Felix, Carlos Rodríguez, exhorta a los candidatos a esta vez cumplir. “Porque siempre llegan a prometer en campaña, pero nadie hace nada”.

Datos

Personal

Su nombre es Omar Antonio Quintana Baquerizo. Es cuñado de Álvaro Noboa, porque está casado con la hermana del también político. Además es amigo íntimo de Abdalá Bucaram.

Impuestos

Según la página del Servicio de Rentas Internas, tributa desde 2000. Entre 2012 y 2016 pagó una media de $ 4 mil por año. Aún no presenta la declaración de 2018, anuncia el portal.

Denuncias

Contempla una lista de denuncias en donde aparece como demandado, como la que el Banco Central presentó por “estafa y otras defraudaciones”, en 2005, en Machala.

Educación y otros

Ha sido diputado, concejal y fue presidente del Congreso Nacional de Ecuador (2005). También presidió la comisión de fútbol del Club Sport Emelec. No ha terminado la universidad.