Nayid Lara: “Prostitución: ni en residenciales ni en hoteles cinco estrellas”

Las trabajadoras sexuales son parte de la cotidianidad de algunas calles en el centro porteño. Moradores y comerciantes no solo saben de ellas, sino también de los establecimientos que les permiten ejercer su oficio en sus instalaciones y hacen que ellas permanezcan en el sector. En una entrevista pasada, Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, manifestó que este era “un problema abandonado” que perjudicaba al sector hotelero y turístico.

- Se ha normalizado la prostitución en el centro de Guayaquil, a pesar de que hay una ordenanza municipal que la prohíbe en las zonas de regeneración urbana.

- Yo no creo que se vuelva normal, creo que se vuelve común y es un juego de palabras porque no es normal. Se vuelve común porque no hay ese impacto o esa afectación como cuando ocurre por primera vez, pero no significa que eso está bien.

- Las propias trabajadoras aseguran que están allí porque hay algunos hoteles que tienen acuerdos con ellas y les permiten ejercer el oficio. ¿Pueden hacer esto?

- Hay que dejar claro que no está permitida la prostitución (en ningún lugar para hospedaje). Eso no significa que porque sea en un hotel cinco estrellas o una residencial está permitida la actividad. Estos establecimientos tienen un fin o una actividad única que es hospedar. Lo único en lo que se diferencian es que unos tienen hospedajes turísticos y otros, no turísticos.

En este caso están siendo parte de un negocio de prostitución que está al margen de sus actividades permitidas.

- ¿Sobre qué establecimientos tiene competencia la Intendencia?

- En febrero de 2019 se emitieron las competencias. La Intendencia se limita al control de lugares de hospedaje no turístico (pensiones, residenciales y moteles), que son específicamente para hospedaje.

- Como lo constató EXPRESO, hay dueños de establecimientos que permiten la prostitución, pero argumentan que ellos no preguntan a cada huésped qué hará dentro de las instalaciones. ¿Qué pasa con ellos?

- Hay relaciones privadas, particulares, y sí, es verdad, no puedes preguntar qué van a hacer, pero hay veces en las que nos hacemos de la vista gorda porque es un negocio que aparentemente resulta ser rentable para muchos dueños de hoteles. No estoy discriminando o generalizando un sector, son los casos que estamos tratando particularmente (los que sí permiten la prostitución). Pero hay un administrador ahí, (que puede notar) que mi hotel está siendo destinado para otra cosa.

- ¿Qué controles realizan?

- Si vemos que el establecimiento está utilizando un permiso con una actividad diferente a la que se está ejerciendo, nosotros tomamos medidas de sanción, inclusive hasta la suspensión del permiso anual de funcionamiento.

- Pero sigue ocurriendo...

- El problema a la hora de sancionar es que no todos estos establecimientos están bajo el control de la Intendencia, de la Policía (hoteles y hostales turísticos). Muchas veces hay un cambio en la razón social. Hay establecimientos que, cuando va la policía, les dicen que tienen permiso turístico; y cuando va Turismo, les dicen que tienen permiso de la policía. Entonces hay esta duplicidad de permisos, que son aislados, pero existen.

- ¿Cree que ese paisaje común de la prostitución en el centro es el que hace que esta no se denuncie?

- Ese es otro tema. Se invita a la ciudadanía a que hagan sus denuncias. Esto nos ayuda a nosotros a identificar esto que para ellos es común, no es normal, pero que ellos tienen identificado plenamente.

- Hay sectores en los que la ciudadanía ha denunciado que incluso se ejerce la prostitución en la vía pública.

- Esto es terrible. En ese caso es competencia de todos. Diría incluso que en este caso, las instituciones menos competentes son las administrativas. Esto es competencia policial o incluso judicial.

- Siendo este un oficio que lleva años ejerciéndose en el centro de la urbe, ¿considera que las leyes han sido permisivas?

- Es un tema de análisis. Yo no creo que sea un tema solo de la normativa, sino sobre la aplicabilidad también. Porque las autoridades que pasan por los puestos en su debido momento tienen prioridades en ciertas cosas y en otras no. Unos le dieron importancia al tema de la prostitución y otros, ninguna.

- ¿Entonces deben hacer un mea culpa las instituciones de control?

- Más allá de la culpa, todos estamos involucrados para la solución, hay que identificar quiénes somos los que estamos dispuestos a darle solución. Eso lo vamos a generar a través de orden público, a través de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), etc. Todos nos van a ayudar a liberar estos espacios para que vuelvan a ser turísticos.

- ¿Qué se hará al respecto?

- Iniciamos este proyecto de rescatar estos lugares turísticos. Nuestra primera meta es la 9 de Octubre. No pusimos fechas, sino lugares. Guayaquil tiene lugares para rescatar de manera urgente. Uno de ellos es la arteria principal, que está tomada por mendigos, trabajadoras sexuales, sin el ánimo de discriminar o satanizar a nadie.

Hay que iniciar campañas, socializar que la prostitución no está permitida y hacer entender a la gente que hoy ve a esas actividades como normales, que no son normales.