Magali Ramos: “Primero hay que evaluarlos para atacar sus debilidades”

La subsecretaria de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación asegura que a los docentes se les ofrecerá acompañamiento y mejoras continuas, una vez que se conozcan sus debilidades, a través de la evaluación que estará aterrizada en función de lo que ellos están dictando en el aula.

- ¿Quiénes son los maestros que darán las pruebas?

- En el 2016 se evaluó a 140.000 maestros, pero quedaron pendientes 6.261 que por algún motivo no pudieron asistir, no fueron reprogramados o no se los convocó para la terminación del proceso. El ministerio se está poniendo al día con esta actividad solicitada por muchos docentes que quieren tener un puntaje para acceder a la recategorización.

- El pedido de los docentes es que primero se los capacite y luego se los evalúe y no al contrario como lo ha hecho siempre el ministerio. ¿Qué le responde a ellos?

- Es necesario que el docente mantenga la calma y sepa que el ministerio fortalecerá a aquellos que obtengan puntajes menores a los 700. Veremos cuáles fueron sus deficiencias para darles acompañamiento y mejora continua, a fin de volverlos a evaluar. A partir de los resultados vamos dando correctivos. Estamos conscientes de que debemos proveerles las herramientas para que se capaciten y mejoren su desempeño en el aula, pero lo haremos después de evaluarlos.

- ¿Cómo sabrá el docente que es él quien debe evaluarse?

- Desde la primera semana de septiembre, el ministerio y el Ineval se contactarán directamente con los maestros vía correo electrónico, para informarles que ellos son parte de los 6.261 que requieren ser evaluados del 26 y 27 de octubre. Del 2 al 4 de octubre se deberán inscribir para que seleccionen una de las 11 megasedes que se implementarán para receptar las pruebas.

- ¿Qué pasará con aquellos que no sean evaluados, no tendrán opción a la recategorización?

- Recordemos que 140.000 ya tienen su puntaje y el próximo año podrán acceder a la recategorización y ascenso, que es un proceso que se deberá convocar en su momento.

- Muchos docentes se quejan porque siempre se les toma temarios diferentes a su especialidad en el aula. ¿Cómo superar ahora estos inconvenientes?

- Estamos trabajando para que el docente en arte o de bachillero técnico, por ejemplo, tenga preguntas relacionadas a su desempeño. Las pruebas son pertinentes hacia la carrera específica, pero también medirá varias destrezas y actividades, algunos conocimientos generales y otros específicos. Queremos que la prueba refleje el perfil del maestro y por eso estarán aterrizadas en función de lo que ellos están dictando en el aula.

- ¿Se les entregará información previa a los sustentantes?

- Vamos a entregar información personalizada y focalizada para que ellos tengan elementos suficientes para conocer cuáles serán las temáticas. Como somos la entidad que está evaluando no podemos capacitarlos todavía, pero la idea es darle las guías de información de los parámetros generales a todos por igual.

- ¿Cuántas preguntas y cuánto tiempo durará la prueba?

- Por motivos de seguridad, aún no podemos decir de manera concreta cuántas preguntas contempla la evaluación. Solo que esta durará tres horas y que se desarrollará a través de tabletas.

- ¿Cómo garantizar que no se filtren las preguntas o las pruebas, tomando en cuenta las denuncias de docentes de que estas se están vendiendo?

- Hay una instancia preventiva que la hemos fortalecido a través del uso de megasedes y sistemas tecnológicos muchos más fuertes en seguridad. También hay un mecanismo de denuncias, por si esto sucede, para poder investigar. Pero mucho de lo que vemos no son pruebas, ya que estas son diseñadas por el Ineval, que garantiza seguridad.

- ¿A qué cree usted que se deba la confusión que existe entre los docentes, con relación a esta evaluación?

- Estamos en el proceso del Quiero Ser Maestro 6, donde hay 29.000 sustentantes que están en la fase de clase demostrativa y en noviembre habrá la prueba de recuperación de la elegibilidad. Pero es importante que esta información llegue a los 6.261 de manera más específica.