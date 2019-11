Lorena Cuadrado: “La violencia nos está llevando a la destrucción de la convivencia social”

- Cuando los chicos desconocen la jerarquía en casa, no la reconocen en otros contextos y no respetan ni a sus profesores ni a otras autoridades. Tampoco a sus padres.

- Tiene que existir una crianza autoritativa, no autoritaria ni permisiva. La autoritaria es cuando los padres dan una orden y no hay opción a debatir; la permisiva es cuando los padres le permiten a los chicos hacer todo lo que deseen. Pero en la autoritativa y correcta, hay un consenso.

- Es muy importante que los hijos sepan quién tiene la autoridad en la casa y que los padres sepan dar autoridad . En muchos hogares donde se vive con los padres, tíos, abuelos, los niños no saben quién tiene la autoridad, ni tienen claras las reglas.

- Esos actos violentos se dan por la falta de valores. Si en las familias no hay constructos positivos, la sociedad también va a estar así, sin valores.

- La agresión es innata. Nace con nosotros, pero como herramienta de defensa. Por ejemplo, cuando una persona no es violenta y está en riesgo su vida, puede reaccionar agresivamente. Pero la violencia, en cambio, es una deformación que se va dando en la persona.

- ¿La falta de valores también es la culpable de que dos conductores se insulten en la vía?

- Esto se asocia al estrés que vivimos por nuestras actividades y porque no sabemos controlar las emociones. Lamentablemente el estrés está afectando a toda la población.

- ¿El estrés causa violencia o es al revés?

- Es en ambas vías. Personas con altos niveles de estrés, ante una situación, pueden volverse violentas. Por ejemplo, alguien que tiene en el trabajo mucha carga laboral, llega a casa y torna un ambiente violento. O personas con ansiedad, ante algún factor, pueden incrementar su estrés.

- ¿La violencia se evidencia en lo físico, o también tiene otras expresiones, como el lenguaje?

- La violencia no solo son los actos físicos, sino también manifestaciones verbales como: insultos, descalificaciones, comparaciones. En el ámbito psicológico podemos encontrarla en las limitaciones de funciones, extralimitación de tareas, abuso de poder y condicionamientos de derechos.

- ¿Por qué cuando hay un debate se recurre al insulto o a la descalificación de la otra persona, antes que sustentar ideas?

- Por la falta de argumentos válidos para sostener su idea y la frustración al reconocer la capacidad intelectual del panelista opositor; utilizan la violencia como método persuasivo para afectar la susceptibilidad emocional del adversario.

-¿Cómo reconocer si alguien se está volviendo violento?

- Cuando presenta cambios de actitud; cuando se da cuenta de que ante un evento no tan relevante, manifiesta una conducta hostil y agresiva; cuando no puede contener sus emociones y agrede de forma física y/o verbal a las personas de su entorno (padres, pareja, hijos, amigos, compañeros, etc.) usted está manifestando una conducta violenta.

- ¿Es posible revertir este nivel de violencia en la sociedad?

- Fortaleciendo los valores humanos desde el entorno familiar, la reducción de los valores hedónicos y apoyándonos en las nuevas generaciones que se caracterizan por el despertar de la conciencia, para preservar la paz, la justicia y la equidad en la humanidad.