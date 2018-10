Juana Vallejo: “Vamos a crear refugios para desintoxicar y reinsertar al adicto”

La gobernadora, quien lleva poco más de dos meses en su cargo, recibe a EXPRESO en su despacho, luego de presentar el plan de contingencia para este feriado. Al interior, habla de los proyectos realizados y del largo camino que, asegura, debe recorrer junto a la Policía, el Municipio y la comunidad para fortalecer la seguridad ciudadana.

- Pese a que el exgobernador José Francisco Cevallos precisó en su último informe que la delincuencia había bajado en un 17 % en la zona 8, los guayaquileños dicen sentirse inseguros. ¿Cuál es su plan de acción frente a ello? ¿Cómo volver segura la ciudad?

- Lo fundamental es hablar con la verdad y vivir con la verdad. Guayaquil necesita de un esfuerzo integral con visión a largo plazo, y en ello estamos trabajando. Estamos creando un plan de seguridad que está vinculado con el desarrollo y la convivencia social.

- ¿Han iniciado ya los trabajos?

- Así es. Mediante mesas técnicas, estamos analizando las acciones de la Policía, la Justicia y la Fiscalía. El primer paso es detectar en qué están fallando las instituciones para ajustar las tuercas. Hay denuncias que no son bien hechas o no se ejecutan por el temor del ciudadano a denunciar. La idea es agilizar el proceso y ver cuáles son las fugas que permiten que el delincuente obtenga esos vericuetos legales que lo dejan libre.

- Y que ha llevado también al ciudadano a desconfiar del sistema, un pensamiento que preocupa. ¿Cómo lograr que la confianza vuelva?

- Teniendo claro y haciendo valer los derechos y deberes del ciudadano. Lastimosamente eso no está claro. Y para ello, repito, hay que trabajar de forma integral con todos, según las normas y con disciplina.

En este punto Vallejo recuerda lo sucedido en Posorja, cuando bajo el pensamiento de que no confían en el sistema y por un rumor, decenas de habitantes golpearon hasta la muerte a tres personas que pensaron eran secuestradores. Para decir lo que piensa, ella cita a Juan Montalvo (escritor): “‘Una sociedad que vive sin derechos es una sociedad de esclavos, la que no cumple sus deberes es una sociedad de corruptos, pero quienes no conocen sus derechos ni cumplen sus deberes son bárbaros’, y jamás podemos llegar a eso”, dice.

- Por motivos de seguridad este año se sumaron 600 miembros de la Policía a los 7.400 que ya cumplen sus funciones en la ciudad. ¿Traer más agente ha resultado?

- Sí, ellos vinieron hace muy poco, luego de que sea posesionada, y han bajado considerablemente los homicidios, el robo a personas y a domicilio. Con respecto a este último, por ejemplo, comparando el mes de octubre de 2017 y 2018, los casos pasaron de 107 a 62. Mas no es suficiente. Para combatir la delincuencia hay que construir la participación social de los ciudadanos.

-- Pero, ¿cómo lograrlo?

- Hemos recorrido los diferentes vecindarios, las zonas calientes, rojas, identificadas por la Policía, y estamos trabajando en conjunto con los comités barriales para instalar más cámaras, alertas tempranas, mayor control. Además, estamos trayendo a dos expertos internacionales, uno de Medellín y otro de las Naciones Unidas que han abatido la inseguridad. Queremos que ellos nos enseñen a construir ciudades más amables y menos violentas. La meta es que seamos vecinos organizados. Y es que nadie está libre de que un familiar sea víctima del crimen. En los barrios no se respira la tranquilidad de antes.

- Ante la delincuencia, el alcalde Jaime Nebot propuso el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana que apunta a fortalecer las penas en delitos. ¿Aprueba la iniciativa? ¿Ayudaría a la sociedad?

- Lo haría. Y de hecho lo piensan así los representantes de los 24 cantones de la provincia, que han venido a solicitar lo mismo. Para acelerar el proceso, estoy dispuesta a hablar del tema en la misma Asamblea. Y cuando lo haga, solicitaré además que se modifique la tabla de consumo, puesto que son las drogas las que dispararon las cifras de la delincuencia. Esa ley fue una alcahuetería, estamos hablando con abogados para ver de qué forma se hace una reforma.

- Y mientras eso pasa, ¿cómo frenar el consumo?

- Hay un programa que se llama ‘Tu colegio en buenas manos’, que lo hizo el exgobernador y nosotros le hemos dado un giro para mejorarlo. Allí trabajaremos con la familia, el docente, el vendedor de la calle. Veremos que en un radio de 300 metros de cada unidad no se esté generando ningún tipo de delito. Además, junto a la empresa privada y los municipios, estamos buscando terrenos, edificios, que puedan ser restaurados y sirvan de refugios para quienes consumen y viven en las calles.

- ¿Se ha logrado algún avance?

- Estamos firmando un convenio con el Ministerio de Producción para recuperar un edificio, que sería el primero de Guayaquil. En él, al joven se lo desintoxicaría, rehabilitaría y se lo reinsertaría a la sociedad. Para ello hemos hablado con la Cámara de Industrias y de la Construcción para que luego les den trabajo. No obstante, para obtener resultados hay que destruir a quienes se dedican al negocio infame del microtráfico que tanto ha destruido a la sociedad.

Aunque han pasado tres décadas, Vallejo asegura que en su gestión anterior experimentó lo mismo. “Aunque no había tanta droga, sí vivíamos alerta. Hoy estamos optando por un cambio rotundo”, precisa, al hacer un llamado a la sociedad a que confíe en la Policía, las autoridades y las Fuerzas Armadas que, asegura, solo esta semana decomisaron 300 armas de una armería ilegal en Guayaquil.

Seguridad en el feriado

Según lo dieron a conocer el 30 de octubre las autoridades, para precautelar la seguridad de los habitantes y turistas en este feriado, 1.891 policías y 1.772 agentes de la Comisión de Tránsito se desplazarán por la provincia y sus vías. En Guayaquil 875 miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal controlarán la zona.

En lo referente a la salud, se dispondrá de 1.500 servidores médicos que atenderán en 10 hospitales y 10 centros de salud; y el ECU-911, por su parte, a través de 692 cámaras de vigilancia reportará cualquier irregularidad.