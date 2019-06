Francisco García: “Si hay cabida para el ciclista, habrá turismo en La Puntilla”

Para Francisco García, el hecho de que ahora se haya podido formar esta sede gremial cantonal, evidencia un gran avance. Y no solo por los objetivos a los que apuntan, entre ellos a que los turistas (locales y extranjeros) vuelquen su mirada hacia el sector; sino por lo que, a su juicio, representa: el desarrollo sobre todo de La Puntilla.

- Que la Cámara tenga un capítulo en Samborondón fue algo que se propuso hace dos décadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién puede formarse?

- Antes quisimos hacerlo. De hecho mi mamá, que también es empresaria, lo intentó. ¿Por qué no se pudo? Porque no había tantos establecimientos, ni promotores turísticos. No había ni suficientes semáforos. Ahora fue posible porque el sector creció.

- Como institución, van a promover una serie de proyectos que, asegura, potenciarán el turismo del lugar. ¿Por dónde empezarán?

- Nosotros lo que buscamos es que las ideas de los empresarios, ligadas a este punto, sean bien canalizadas. Tenemos distintos proyectos. Uno de ellos, el de promover la movilidad alternativa, con bicicletas. Vamos a pedirle al Municipio que los domingos se ceda a los ciclistas, un carril (adicional al de la ciclovía) para que puedan circular con seguridad por La Puntilla. Hacerlo, además de exponer más al sector, sería un atractivo incluso para los habitantes de zonas aledañas, como de la vía Salitre y Guayaquil. También nos enfocaremos en nuestra gastronomía.

- ¿En promocionarla?

- En dar a conocer que aquí existe una ruta del buen comer. Gestionando eventos culinarios que se fusionen con el arte. Aquí bien puede resultar el turismo gastronómico. Para ello serán necesarios también los eventos desmontables, al aire libre y en espacios amplios, que aglomeren a muchos visitantes.

- Pero si hablamos de La Puntilla, ¿no existe un espacio para hacer algo de este tipo?

- En efecto, no existe. Por eso apuntaremos a que se realicen por los terrenos que están cerca de la Universidad Ecotec, por el kilómetro 13,5, donde hay aún bastante espacio para hacer jornadas de este tipo e incluso conciertos y congresos, que puedan reunir a personas incluso del extranjero. La idea es que estos sitios se conviertan en una parada obligatoria, en parte de un tour.

- Su visión, ¿incluye actividades en la cabecera cantonal?

- Lo hace y en ello trabajaremos de la mano de la Cámara de Turismo del Guayas, que tiene varios proyectos. En Samborondón hay una serie de espacios que pudieron haberse aprovechado mejor. Aquí hay turismo. Hay teatros, vida nocturna en La Puntilla, también un malecón en el Buijo Histórico que debe ser promocionado. En la cabecera, en cambio, hay paisajes que hay que promover, mediante las cabalgatas.

- En otros cantones, como Durán y Daule, se pretende fomentar el turismo a través del río, usándolo como medio de transporte y con fines recreativos. ¿Plantear la misma idea en el cantón, sería viable?

- Este es un tema bastante interesante que podría dar buenos resultados. A la gente le encanta. Hacer viajes a través del río, como lo hacían hace décadas, sería beneficioso para todos.

- ¿De qué dependería entonces de qué se lo haga?

- En sí todas las ideas, del Municipio de Samborondón y del Ministerio de Turismo. Con respecto al río, podríamos plantear la idea de hacerlo por etapas para ver cómo nos va. Es un tema que debe ser analizado a profundidad.

- ¿Y qué hay del tráfico que aún se experimenta en la vía Samborondón? Esto, a decir de muchos, aún influye para que haya más o menos visitas...

- La construcción del puente que une a Guayaquil con Samborondón sí redujo los problemas. Aún se sienten, sin embargo, con el nuevo puente de Daule esperamos que haya más circulación. Nosotros, como Cámara, si bien no tenemos injerencia en ese tema, sí daremos sugerencias si eso no se cumple. El punto es que La Puntilla no tiene una vía alterna y aunque sería útil contar con ella, a la vez costoso. Entonces vamos a trabajar también de la mano de la academia (las universidades de la zona) para mejorar este y otros temas, como la calidad del servicio que pueda darse desde los negocios. Y es que aunque hay problemas que requieren solución y no dependerán de la Cámara, sí podremos transmitirlas para ser una voz más, un voto, para encontrar soluciones.