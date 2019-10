Para 2030, los casos de cáncer subirán un 46 %

Durante el foro, los especialistas hicieron hincapié en la importancia que tiene para un país que sus instituciones públicas tengan datos actualizados de la enfermedad. Son estos registros, explica Irene Mia, directora editorial global de Liderazgo de Reflexión en The Economist Intelligence Unit , los que permitirán trabajar en prevención y crear políticas públicas específicas para enfrentar el cáncer con los tratamientos y equipos adecuados.

Según los hallazgos de un estudio hecho en 12 países de la región, realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés) con el apoyo de Roche América Latina , se determinó que si bien Ecuador ha empezado a prepararse para enfrentar el crecimiento del cáncer, aún queda mucho por hacer.

Los resultados se presentaron en el encuentro internacional War On Cancer Latam 2019 , que se desarrolló en México, donde Diario EXPRESO estuvo presente.

Tannia Soria, especialista en Oncología, habla sobre la necesidad de mejorar el acceso a los tratamientos médicos y a trabajar en la prevención del cáncer en el país.

¿Qué necesita Ecuador para enfrentar ahora el cáncer?

Hoy, en Ecuador hay mucho que hacer por el cáncer. Hay que trabajar en prevención, detección temprana y educación. En los últimos años nos hemos focalizado en el tratamiento costoso y en todo lo que esto demanda, pero no estamos trabajando en prevención para evitar esos tratamientos costosos.

¿Qué hacer ahora?

Primero, una valoración real de lo que tenemos. En el país tenemos muy buen registro de tumores que lo maneja Solca y tiene una cobertura de 70 % de la población, pero nos faltan datos de registros hospitalarios puntuales. El hospital de Solca Quito lo tiene, pero no la mayoría de los hospitales. Tampoco sabemos cuántos equipos de radioterapia tiene el país y si son suficientes. Hay muchos pacientes del Ministerio de Salud que para iniciar un tratamiento de radioterapia tienen que esperar cinco o seis meses, y eso lo obliga a hacer modificaciones de tratamientos para evitar todo ese tiempo de espera y con esquemas que no son los más adecuados. Hay mucha fragmentación en el sistema de Salud. En Ecuador no se habla de qué hacer en conjunto.

¿Por qué aún no se ha dado esta integración entre los diferentes sectores?

Porque hay pensamientos negativos en cuanto a querer ver que hay un beneficio económico oculto que podamos tener los oncólogos, las casas farmacéuticas y eso no es real. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Nos hemos limitado a hacer campañas, por ejemplo de mama, pero eso no es suficiente. Nos limitamos a hacer conciencia los días mundiales de determinado cáncer, pero nada más. En Ecuador se debería crear un Instituto Nacional de Cáncer, Solca en su momento hizo ese tema, penosamente por situaciones políticas hoy solo es parte de, mas no es la cabeza. Y es una pena porque tiene una infraestructura muy buena a nivel nacional y un personal muy capacitado. Hoy, Solca lastimosamente se ha quedado solo en el tratamiento.

Se ha hecho hincapié en mejorar el acceso a los tratamientos y medicamentos. ¿Cómo ve a Ecuador en este tema?

Con el nuevo cuadro de medicamentos sigue estando desactualizado. Llegas a una realidad que te frustra porque el acceso es limitado y es ahí donde más de uno intenta obtener sus fármacos por el campo judicial, cuando se deberían crear acuerdos.

¿Quién debe dar el primer paso para facilitar el proceso?

El Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen que abrir la puerta para que todos podamos sentarnos a crear una estrategia de verdad y mejor. La academia también es fundamental, al igual que quienes van a proveer los fármacos. Todos debemos actuar, exigir que haya cambios. DSZ