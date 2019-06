No habrá cortes de agua, pese a los trabajos en las redes

Mediante un comunicado, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP) informó, la mañana de este miércoles 5 de junio, que los trabajos que se realizan en la avenida Raúl Clemente Huerta, en el sur de Guayaquil, corresponden al servicio de alcantarillado sanitario y no de agua potable, lo que no motiva la interrupción de este ni de ningún otro servicio.

En el sureste de la ciudad, Emapag desarrolla un proyecto de universalización del alcantarillado sanitario, que incluye conexiones intra domiciliarias; rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario; y el tratamiento de aguas residuales y lodos.

Al momento, en la avenida Raúl Clemente Huerta, se está construyendo la Línea de Impulsión Pradera - Las Esclusas, que tiene como objeto transportar las aguas residuales desde la Estación de Bombeo Pradera hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Las Esclusas para su respectivo tratamiento, previa descarga al río Guayas en cumplimiento con las normas ambientales, precisa en el documento.

La línea tiene un diámetro de 2.000 milímetros y una longitud de 4.5 kilómetros y será construida mediante un micro túnel, para lo que será necesario construir pozos para la entrada y la salida de la maquinaria. Según lo previsto, para la construcción se cerrarán de forma parcial las 4 vías. Las calles Galo Plaza y primer pasaje 50ª SE, y Galo Plaza y 19 Callejón 51F SE, que estarán cerradas por seis meses; la Galo Plaza y Adolfo H. Simmons, por 16 meses; y la Raúl Clemente Huerta y 1 transversal 12C SE, por un año y dos meses.

Para habitantes, como Washinton Rendón y Manuel Rodríguez, quienes residen en la ciudadela La Saiba, es positivo que este tipo de obras estén tomando finalmente forma. “Por años hemos estado a la espera de tantos trabajos en este sector de la ciudad. Que a mediano plazo se pueda ya transportar y tratar estas aguas como se debe, es un avance. Ya no vamos a contaminar. Ojalá y no haya pausas. Necesitamos ser más verdes, más ecologistas, más conscientes”, precisó Rendón, al asegurar no tener problema alguno con que cierren ciertas avenidas y hacer viajes más largos, si a futuro el beneficio será mayor.